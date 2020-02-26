Названы болезни, к которым могут привести проблемы с зубами

Москва, 26 февраля. Европейские ученые обнаружили связь между раком печени и гигиеной полости рта, говорится в материале United European Gastroenterology Journal.

Исследователи выяснили, что недостаточная гигиена полости рта может привести не только к развитию онкологического заболевания, но и к другим серьезным проблемам со здоровьем. Например, увеличивается риск заболеть сахарным диабетом, а также получить инсульт.

Гепатоцеллюлярная карцинома — один из видов рака — косвенно проистекает из проблем, связанных с зубами, в частности, кариесом.

«Связь такая — печень помогает удалять из организма вредные бактерии, когда печень больна гепатитом, раком или циррозом, в крови начинают накапливаться опасные вещества. К раку печени приводит бактерия Fusobacterium nucleatum», — приводит «Московский комсомолец» фрагмент исследования.

При этом пока исследователи не установили точный механизм взаимосвязи гигиены полости рта и рака печени. Однако они заверили, что будут проведены дополнительные исследования, направленные на предмет связи бактерий и некоторых типов онкологических заболеваний.

Ученые советуют больше внимания и времени уделять гигиене полости рта.

Ранее диетолог Ирина Торопыгина назвала три продукта, с помощью которых можно быстро восстановить работу печени после затянувшихся из-за новогодних праздников застолий. Она посоветовала включить в рацион тыкву, оливковое масло и курагу. По ее мнению, эти продукты окажут оздоровительное влияние не только на печень, но и на состояние других органов.

«Газета.ру» ранее опубликовала со ссылкой на немецких ученых список привычек, провоцирующих возникновение рака. Одним из факторов развития онкологии может стать чрезмерное употребление горячительных напитков.