Путин потребовал от МВД «предельно жестко» реагировать на произвол сотрудников

Москва, 26 февраля. Президент РФ Владимир Путин призвал МВД предельно жестко реагировать на факты нарушения закона правоохранителями и избавляться от подобных сотрудников. Об этом глава государства заявил на расширенном заседании коллегии ведомства.

Российский лидер поручил сотрудникам МВД принять дополнительные меры по организации работы на досудебной стадии уголовного судопроизводства. Кроме того, президент обратил внимание на необходимость уделять особое внимание вопросам обеспечения законности органами дознания и предварительного следствия.

«На все факты произвола, фальсификаций, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников, преступающих закон», — сказал Владимир Путин.

Также глава государства призвал строго следовать требованию о разумном сроке уголовного судопроизводства.

Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на заседании коллегии МВД будут определены направления работы ведомства на ближайший год. Ранее стало известно, что на встрече Владимир Путин поручил закрыть доступ к сайтам, пропагандирующим наркотики. Помимо этого, глава государства обратил внимание на снижение уровня уличной преступности.