Жена певца Александра Малинина отреагировала на намерение его «дочери» подать в суд

Супруга известного советского и российского певца и композитора Александра Малинина Эмма заявила, что разрушителей она в свою семью не пустит, и для этого лично у нее хватит и сил, и возможностей.

Кандидат медицинских наук дала Федеральному агентству новостей эксклюзивное интервью, в котором прокомментировала сообщения, что Кира Евдокимова, называющая себя дочерью певца, собирается подать на него в суд — за нелестные высказывания в ее адрес и адрес ее матери Ольги Зарубиной (была замужем за Малининым с 1983 по 1988 годы).

«Вы же видите, что люди — неадекватные, — сказала Эмма. — Разве они нормальные? Тут лечить надо обеих. Видно, что они зарабатывают на (теле) программах, готовы все что угодно делать ради этого. Она (Кира. — Прим. ФАН) не хочет учиться, всех обманывает, да просто нагло врет... Тут как бы все понятно для нас».

При этом собеседница ФАН призналась, что кем бы она ни была для Александра, они в любом случае помогли бы этому человеку встать на ноги. Но...

«Наша задача была в тот момент, когда мы впервые встретились в 2011 году (на передаче Первого канала «Пусть говорят». — Прим. ФАН), во-первых, познакомиться поближе, — отметила Эмма. — Во-вторых, (во всем) разобраться. Оказалось, что это неадекватные люди. Вряд ли она — дочь Александра Малинина, потому что дочь так себя бы не вела».

По словам Малининой, Зарубина и Евдокимова не идут ни на какие нормальные отношения, всячески провоцируют скандалы, и им, видимо, нравится так жить. Зарубина — «такой человек, она так устроена, она разрушитель».

«Разрушителей я, конечно, в свою семью не пущу, — заверила Эмма. — У меня хватит для этого и сил, и возможностей. А то, что они будут в суд подавать... Это все пустое. Для этого нет никаких оснований. Не надо устраивать шоу. Ну, да бог с ними, и бог им судья».

Собеседница ФАН заявила, что они с Александром продолжат и дальше жить своей жизнью. Вот сейчас он, например, отправился в гастрольный тур, у него состоится концерт в Сочи.

«У нас полно работы, энергии, и мы сожалеем, что людям приходится за всем этим наблюдать, и сочувствуем тем, кто все это переживает, — резюмировала Малинина. — Говоря же о ней (Кире), можно с уверенностью сказать, что ей родственники не нужны...»

Ране стало известно, что Кира Евдокимова собирается подать в суд на Александра Малинина, которого считает своим отцом, — за грубые и едкие высказывания в ее адрес и адрес ее матери. По словам Ольги Зарубиной, он несколько раз публично оскорблял их обеих, назвав «и проходимками, и нищебродками, и бомжами».