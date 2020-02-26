Глава Минздрава Польши назвал котов вероятными носителями коронавируса

Варшава, 26 февраля. Домашние коты часто становятся носителями коронавируса. Такое заявление в среду сделал министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский. При этом он попросил не воспринимать его слова как призыв к действию и не предпринимать никаких действий в отношении домашних питомцев.

«Коронавирусы часто бывают, например, у котов. Обычно они мутируют и могут заразить человека. Организм не всегда хорошо реагирует на новый вирус, и отсюда эпидемии, пока наша иммунная система не приспособится, вирус не мутирует и не ослабнет», — отметил министр, выступая в эфире радиостанции RMF.

Ранее китайские ученые предположили, что источником распространения коронавируса стали летучие мыши, которые являются элементом китайской кухни. Вспышка пневмонии, вызываемой коронавирусом нового типа COVID-19, произошла в конце прошлого года в Китае. Очагом заболевания стал город Ухань и провинция Хубэй. Всемирная организация здравоохранения уже назвала эпидемию чрезвычайной ситуацией глобального значения.

Вспышка коронавируса негативно отразилась на экономике и спортивной сфере. В ряде стран были отменены спортивные состязания, также наблюдается значительный спад посещения матчей. Как сообщает RT, из-за COVID-19 в этом году может быть отменено проведение Евро-2020 и летней Олимпиады, которая должна состояться в июле в Токио. Случаи заражения китайским коронавирусом уже зафиксированы в Великобритании, Германии, Испании, Италии, США, Японии, Южной Корее и в ряде других стран.