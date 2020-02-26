Депутат Козенко дал совет Зеленскому, учредившему «День сопротивления оккупации Крыма»

Крымский политик, депутат Госдумы Андрей Козенко дал несколько полезных советов президенту Украины Владимиру Зеленскому, объявившему, что учредит новый «праздник» — «День сопротивления оккупации АР Крым и Севастополя», который будет отмечаться 26 февраля.

Под «оккупацией», как нетрудно догадаться, имеется в виду законное воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, происшедшее в марте 2014 года лет по итогам референдума.

Дату для лживого праздника президент Украины выбрал неслучайно: 26 февраля 2014 года, по версии Зеленского, в Севастополе произошло «крупнейшее собрание в поддержку целостности и единства Украины», сообщает 112.ua.

Что произошло в этот день на самом деле, напоминает Андрей Козенко в комментарии Федеральному агентству новостей.

«26 февраля на площади возле госсовета было противостояние радикально настроенных меджлисовцев (так забываемый «Меджлис1 крымско-татарского народа» — экстремистская организация, запрещенная на территории РФ. — Прим. ФАН) из числа крымских татар и украинских националистов с пророссийски настроенными крымчанами», — напомнил Козенко.

Впрочем, у Зеленского свое видение.

«Чествуя мужество и героизм всех участников митинга, сегодня мною будет подписан указ о Дне сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь. Этот день будет отмечаться ежегодно 26 февраля», — заявил Владимир Зеленский.

«На Украине могут праздновать что угодно и как угодно, — отвечает на этот демарш Андрей Козенко. — По сути, это показывает уровень деградации на Украине не только политической, но и личной — тех, кто там находится у власти. Им бы посоветоваться с народом Украины: чего люди хотят на самом деле — как жить, развиваться, как выстаивать отношения с Россией. Вместо этого украинские власти выдумывают какие-то глупости, чтобы набрать себе популярности».

По словам собеседника ФАН, в Крыму на все эти телодвижения Киева реагируют с иронией и сожалением.

«Мы в Крыму давно уже не относимся серьезно ни к тому, что происходит на Украине, ни к украинским властям. Там происходит то, что в нормальной уважающей себя стране происходить просто не может. Жалко наших соотечественников, живущих на Украине, которые оказались в заложниках у местных националистических властей. Что касается действий самих киевских властей, нам глубоко безразличны все их инициативы, которые не приведут ни к экономическим, ни к политическим последствиям для Крыма и для России в целом. Так что они там в Киеве могут выдумывать что угодно, но, поверьте, на нашу жизнь это никак не повлияет».

По словам Козенко, вся украинский политика сегодня вызывает много вопросов.

«То, как они переворачивают, перевирают историю, вызывает большие вопросы. Это и отношение к Великой Отечественной войне, и к событиям, связанным с государственным переворотом в Киеве. Все это вызывает серьезное беспокойство. Думаю, придет время, и так или иначе все будет названо своими именами», — отмечает он.

В заключение депутат Госдумы дал несколько советов Владимиру Зеленскому.

«Советую Зеленскому не идти на поводу у националистов, у тех, кто хочет разрыва отношений с Россией, выступает против интеграции. Ему нужно подумать, как долго он хочет сохраниться в политике, хочет ли в этой политике выжить, связывает ли он с этой деятельностью свое будущее. То, что он сейчас делает, это путь в никуда, повторение того, что натворил его предшественник гражданин (экс-президент Украины Петр) Порошенко», — отмечает депутат ГД.

А что касается темы лживого «праздника», как сопротивления «оккупации», на это российский парламентарий ответил так:

«Над их «сопротивлением» мы шесть лет назад одержали сокрушительную победу, и, если понадобится, одержим снова. Наше дело правое! Это они затеяли государственный переворот, а мы свою землю защищали!» — резюмировал Андрей Козенко.

1 Организация запрещена на территории РФ.