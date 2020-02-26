Захарова ответила на слова секретаря СНБО Украины о «военном возвращении» Крыма

Москва, 26 февраля. Киеву нужен Крым без людей, поскольку население полуострова против возвращения в состав Украины. Об этом на своей странице в Facebook заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Российский дипломат ответила на слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о «военном возвращении» региона, поблагодарив его за прямоту.

«Крым — это территория для Киева, и нужна она без людей, потому что «гражданское население» не хочет и будет сопротивляться, соответственно, его будут уничтожать», — отметила Захарова.

При этом она обратила внимание на ситуацию в Донбассе, где Киев как раз пытается реализовать силовой сценарий возвращения территорий под свой контроль.

«А в Донбассе план «забирания территорий без населения» украинские власти пытаются реализовать без оглядки на «огромные жертвы», — написала дипломат в посте.

Ранее Данилов заявил, что Украина не рассматривает военный вариант возвращения Крыма из-за страха большого количества жертв.

Глава СНБО также сообщил, что Киев готовится к «наступлению» российских вооруженных сил. По его словам, украинские власти рассматривают пять сценариев развития конфликта. Данилов добавил, что все варианты учитывались при составлении гособоронзаказа на 2020–2022 годы, передает «Газета.ру».