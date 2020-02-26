В «Единой России» опровергли слухи о ребрендинге партии и слиянии с ОНФ

Москва, 26 февраля. Сообщения о ребрендинге «Единой России» и ее возможном объединении с Общероссийским народным фронтом беспочвенны и не соответствуют действительности, заявил заместитель секретаря генсовета ЕР Сергей Перминов.

«Это чьи-то фантазии», — заявил Перминов.

Он подчеркнул, что эти вопросы в партии даже не обсуждали.

«Мне ничего неизвестно об этом. И более того, этот проект даже не обсуждался. Я не знаю, кто источник утечки или вброса этой информации, но нет, это не так», — добавил депутат в комментарии РИА Новости.

Напомним, о том, что «Единая Россия» планирует объединиться с ОНФ к думским выборам в 2021 году, ранее написала «Медуза». Сообщалось, что у новой структуры не будет лидера, а руководящие функции будут разделены между тремя сопредседателями. При этом, по данным источника издания, бывший премьер РФ Дмитрий Медведев не будет входить в их число.

Эту публикацию в эфире НСН прокомментировал также депутат Госдумы от «Единой России» Вячеслав Лысаков. По его словам, такая идея «давно звучит».