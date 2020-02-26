Экс-супруга Лиепы Людмила Семеняка рассказала, как ее свекровь заставила сделать аборт

Москва, 26 февраля. Балерина Большого театра Людмила Семеняка рассказала о жертвах, которые она принесла ради работы и карьеры.

В эфире телеканала «Россия 1» Семеняка призналась, что ей пришлось пожертвовать не только личной жизнью, но и ребенком. По словам балерины, во время первого брака она сделала аборт, о чем до сих пор жалеет. Людмила Семеняка призналась, что совершить этот шаг ее заставила свекровь. Она утверждала, что ее сыну, танцору Михаилу Лавровскому, еще рано становиться отцом.

Первый супруг танцовщицы потом ушел к ее же подруге. Об измене Лавровского Семеняка узнала от коллег.

«Я ушла сразу. Самым тяжелым было продолжать работать, мы танцевали вместе. Ни разу не подводили театр, даже выезжали вместе на гастроли. Тогда было не принято показывать эмоции на публике», — рассказала Семеняка.

68-летняя артистка поделилась, что и в новой семье бывшего супруга произошла настоящая трагедия — что-то случилось, и на тот момент уже жены Лавровского не стало.

«Подробностей не знаю», — пояснила балерина.

Вторым мужем Людмилы стал Андрис Лиепа. Но семья долго не просуществовала, брак распался уже через год. Людмила Семеняка призналась, что не хотела выходить замуж за Андриса, именно он настоял на свадьбе. По словам балерины, ее не любили родители супруга. От него Людмила забеременела два раза, но произошли выкидыши — выносить ребенка в обоих случаях не получилось.