Зеленский хочет вернуть Украину в 2013 год, считает советник главы ЛНР

В желании Киевом назначить премьером Украины бывшего политика и бизнесмена Сергея Тигипко сквозит желание вернуться в 2013 год. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил официальный представитель Луганской Народной Республики в рабочей группе на минских переговорах, советник главы ЛНР Родион Мирошник.

Человек из команды Януковича

Вопрос о назначении Сергея Тигипко украинским премьером решен на 99%, он будет утвержден в ближайшее время. Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь на ряд источников, которые близки к руководству страны.

При этом ранее в украинских медиа появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру Тигипко на пост премьера.

«Этот вопрос решен. (Действующий премьер Алексей) Гончарук защищен иммунитетом, поэтому он уйдет по собственному желанию. После этого будет созвана внеочередная сессия (Верховной рады. — Прим. ФАН) и проголосовано назначение», — приводит слова источника издание.

По словам другого источника, в парламенте есть голоса в поддержку кандидатуры Сергея Тигипко. Отвечая на вопрос, почему выбор пал на Тигипко, один из источников отметил, что он «один из немногих взрослых людей в стране, кто может взять на себя ответственность за происходящее».

Старая кадровая колода

По мнению Родиона Мирошника, команда Владимира Зеленского, в которой украинцы разочаровались, испытывает кадровый дефицит.

«Вечно молодой и вечно перспективный Тигипко! Если действительно Зеленский делает ставку на назначение Тигипко премьером, то это говорит о том, что скамейка запасных у молодых и «зеленых» реформаторов совершенно пуста. Это также говорит, что в молодых менеджерах, владеющих английским языком и талантом все превращать в видеопрезентации, окончательно разочаровались», — пояснил Родион Мирошник.

По словам советника главы ЛНР, в команде Зеленского достали «старую кадровую колоду». И если уж в рассмотрение пошли такие персоны, как Тигипко, Валерий Хорошковский и Олег Дубина, то скоро начнут подумывать о возвращении бывшего президента Украины Виктора Януковича.

«На фоне достижений премьера с самокатом, Тигипко будет смотреться политическим тяжеловесом. Но назначать на одну из высших должностей в стране человека, бизнес-деятельность которого связана с Петром Порошенко и вызывает вопросы, достаточно опрометчиво. Как минимум, до расследования ранее озвученных подозрений по приобретению Ленинской кузни. В таком кадровом решении сквозит желание вернуть ситуацию в 2013 довоенный год. Но одним кадровым решением этого достичь невозможно, как и существенно повлиять на агонизирующую украинскую экономику, находящуюся под внешним управлением», — заключил Родион Мирошник.

Сергей Тигипко с 1997 по 1999 год занимал должность заместителя главы украинского правительства. Позднее он работал в должности министра экономики Украины. Тигипко выдвигал свою кандидатуру на пост президента Украины в 2010 году, но занял третье место. При этом бизнесмен связан давними партнерскими отношениями с украинским олигархом Игорем Коломойским. Они вместе основали «Приватбанк».