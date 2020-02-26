Эрдоган пообещал вытеснить сирийскую армию из Идлиба

Анкара, 26 февраля. Турецкие силы на собираются отступать из сирийского Идлиба, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед депутатами, передает Reuters.

По словам турецкого лидера, Анкара освободит и вернет себе наблюдательные посты, которые оказались за линией соприкосновения, при этом сирийскую армию вытеснят за посты. Глава Турции пообещал сделать это до конца февраля.

«Наша самая большая проблема сейчас в том, что мы не можем использовать воздушное пространство. Надеемся, мы скоро найдем решение», — приводит Anadolu слова Эрдогана.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что турецкий президент, по мнению военного эксперта Анатолия Матвийчука, пытается напугать весь мира беженцами из САР, чтобы попытаться оправдать незаконное присутствие Турции на северо-западе Сирии.