Эрдоган отказался вести переговоры с Асадом

Анкара, 26 февраля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил турецкой оппозиции, которая призвала его начать переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Он заявил, что уже общался с лидером САР и больше этого делать не намерен.

«Глава нашей оппозиции предлагает мне встретиться с Асадом. Я с Асадом говорил раньше, но увидел, что у него нет совести. Я спросил, почему он не выдает паспорта курдам. А сейчас он нападает на наших солдат», — отметил Эрдоган.

Президент Турции также пригрозил Дамаску наступлением в провинции Идлиб, если правительственные силы не отойдут от турецких наблюдательных пунктов до конца февраля. При этом он обвинил сирийскую армию в невыполнении сочинского меморандума по Идлибу.

Отметим при этом, что Турция сама не выполняет меморандум: страна продолжает вооружать подконтрольных боевиков, хотя должна, наоборот, заниматься разведением сил и отводом тяжелого вооружения. У террористов уже неоднократно обнаруживались турецкие броневики, беспилотники, а также американские переносные зенитно-ракетные комплексы. Кроме того, Анкара взяла на себя обязательство отделить боевиков от представителей так называемой сирийской вооруженной оппозиции, однако до сих пор этого не сделала.

В последнее время в Идлибе наблюдается обострение ситуации. Турция перебрасывает в Идлиб все больше войск и техники, пытаясь помешать попыткам сирийской армии освободить свою страну от террористов.

Сирийская арабская армия (САА) была вынуждена возобновить военную операцию «Заря в Идлибе» после многочисленных нарушений со стороны боевиков 16 января 2020 года. С этого времени правительственные силы смогли серьезно продвинуться в вопросе освобождения сирийской земли от террористических подразделений.