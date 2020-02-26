Украинцев перестали уважать в Польше после скандальных протестов в Новых Санжарах

Москва, 26 февраля. Жители Польши стали сильно хуже относиться к украинским гастарбайтерам после инцидента в поселке Новые Санжары. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Экс-парламентарий привел в пример рассказ своего близкого знакомого, уехавшего в Варшаву на заработки, отмечая, что положение населения Украины ухудшилось из-за националистических настроений и популяризации фигуры Степана Бандеры.

«Чувствуется буквально везде: в магазинах, на рынках, предприятиях, а после последнего приема своих же граждан с Китая, так называемой эвакуации, нас стали ненавидеть еще хуже», — передает он слова товарища.

По словам Журавко, с его знакомым перестали здороваться официанты бара, который он часто посещает. Украинец решил выяснить через своего польского друга причины такого поведения.

«Вас родила не та мать, <…>, поэтому вы нехорошие люди, даже своих сограждан не смогли принять, вас надо гнать с Польши», — ответил бармен знакомому бывшего депутата.

После этого мужчину выгнали из питейного заведения, сопроводив нелестными высказываниями.

«Хочу тебе сказать, что все газеты, телевидение, пестрят, как украинцы обошлись со своими же украинцами. Просто нас здесь все больше перестали уважать», — рассказал он.

Товарищ Журавко также добавил, что после скандального инцидента к рабочим с Украины в Польше стали относиться как к «свиньям и рабам», поэтому он вынужден покинуть страну.

«Украинцы, задумайтесь, кто вами руководит и какую шваль вы привели к власти, и чем это может закончиться для вас всех», — резюмировал историю друга бывший депутат Рады.

Напомним, жители поселка Новые Санжары Полтавской области выступили против размещения в местном санатории соотечественников, эвакуированных из Китая из-за эпидемии коронавируса. Участники протеста перекрыли дорогу к учреждению, пытаясь не пропустить автобусы с вывезенными из КНР украинцами.