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Армия Сирии взяла цитадель оппозиции на юге Идлиба

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Армия Сирии взяла цитадель оппозиции на юге Идлиба

Сирийская арабская армия освободила город Кафр-Набаль, отодвинув фронт в Идлибе дальше от трассы М5 в сторону гористой местности Джебель аз-Завия. О том, как политические силы в Турции и США реагирует на быстрое продвижение правительственных войск на юге Идлиба, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Армия Сирии взяла цитадель оппозиции на юге Идлиба

«Цитадель революции»

Освобождение Кафр-Набаля стало серьезным психологическим и политическим ударом для врагов Дамаска – этот город стал одним из очагов «сирийской революции»: в 2013 году толпы требовали «призвать Асада к ответу, и неважно, сколько людей погибнет, неважно, какие катастрофы это принесет».

Армия Сирии взяла цитадель оппозиции на юге Идлиба

Сейчас сторонники боевиков в соцсетях оплакивают падение «цитадели революции», а части САА ведут зачистку жилых районов города, где могут скрываться террористы-смертники.

В ходе боев в Кафр-Набале бандформирования понесли существенные потери, уцелевшие боевики отошли на север.

За минувшие двое суток САА удалось освободить ряд населенных пунктов к юго-востоку от города Маарет ан-Нуман. Линия фронта в Идлибе прошла перед населенными пунктами Хан-Тутин, Кафр-Рума, Кафр-Набаль, Хазарин, Маарат-Син и Тармала. Ситуация меняется очень быстро – САА на юге продвигается вперед, практически не встречая сопротивления со стороны боевиков.

Бои под Серакибом

Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» ответили на наступление САА на юге Идлиба сконцентрированной атакой на населенный пункт Найраб, который прикрывает город Серакиб и развязку автодорог М4 и М5. Террористы продвигались вперед при огневой поддержке турецкой артиллерии.

После двух дней боев части САА покинули Найраб. После этого на открытой местности наступление боевиков было остановлено.

Турция пытается отменить «Зарю в Идлибе»

Власти в Анкаре пытаются всеми силами задержать наступление сирийской армии. Новая эскалация в Идлибе стала поводом для сегодняшней встречи российской и турецкой делегаций, сообщает агентство Haber7. Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил Идлиб «вопросом национальной безопасности» для Турции.

Армия Сирии взяла цитадель оппозиции на юге Идлиба

Несмотря на настоятельные рекомендации РФ, власти Турции так и перешли к прямым переговорам с Дамаском, предпочитая решать возникающие проблемы через диалог с Россией – так, об объявленном ранее «четырехстороннем саммите по Идлибу» 5 марта с участием лидеров Германии и Франции во вторник Эрдоган уже говорил как о «встрече с Владимиром Путиным».

Европа «за скобками» переговоров

Тот факт, что Германия и Франция оказались «за скобками» встречи по Идлибу, совсем неудивителен, считает политолог, доцент МПГУ Владимир Шаповалов, — несмотря на разногласия и конфликты, Анкара предпочитает наиболее эффективный формат взаимодействия по Сирии и Идлибу. Европейцы, которые не принимают непосредственного участия в событиях в Сирии, попросту посторонние.

«Сама идея четырехсторонних переговоров несостоятельна по определению, поскольку ни Франция, ни Германия не могут принести никакой конструктивной динамики в эти переговоры.

Мы видели ход нормандского процесса, как европейские страны пытаются играть в нем какую-то роль переговорщиков и посредников, но безуспешно, мы видели ливийский процесс – Германия взяла на себя инициативу, выступила организатором переговоров, и мы видим, что это закончилось неудачей», — напомнил Шаповалов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Армия Сирии взяла цитадель оппозиции на юге Идлиба

В то же время Россия и Турция непосредственно вовлечены в события в Сирии с самых разных сторон, и смогли решить ряд важнейших вопросов вместе.

«Существует уже устоявшаяся практика российско-турецкого диалога, есть достижения, есть целый ряд заключенных соглашений. Этот формат прямых переговоров без третьих лиц прошел проверку временем, стал наиболее успешным и дает результаты», — указал политолог.

Важно, что несмотря на эскалацию, Россия и Турция не отказываются от переговоров и продолжают поиск решений по Идлибу, который устроил бы все стороны и обеспечил бы деэскалацию между Турцией и Сирией.

Армия Сирии взяла цитадель оппозиции на юге Идлиба

«На основе тех принципов, которые заложены в сочинских договоренностях, в других документах, подписанных РФ и Турцией, должно быть проведено соглашение о деэскалации. В его основе должны быть: принцип суверенитета и неделимости Сирии, принцип обязательной борьбы с террористическими группами, принцип защиты и помощи мирным жителям, они не должны страдать от военных действий, — подчеркнул собеседник ФАН. – Я уверен, что Турцию удастся убедить отказаться от поддержки бандформирований».

Штаты пытаются столкнуть РФ и Турцию

С начала эскалации в Идлибе США требуют остановить боевые действия и не допустить разгрома террористов. Об этом не устает твердить госсекретарь Майк Помпео, который вчера вновь призвал к прекращению огня, выразив поддержку Турции. Несмотря на то, что действующие в Идлибе террористические группировки запрещены в США, Вашингтон продолжает настаивать на перемирии.

«Как мы неоднократно заявляли, Дамаск не получит военной победы, — заявил Помпео. – Решением может быть только постоянный режим прекращения огня и переговоры под эгидой ООН».

Армия Сирии взяла цитадель оппозиции на юге Идлиба

Соединенные Штаты добиваются прямого столкновения между Москвой и Анкарой, уверен Владимир Шаповалов.

«Вашингтон будет пытаться вбить клин между Россией и Турцией и будет пытаться разжечь конфликт. Интересы США – ни в коем случае не поддержка Турции, нынешний политический режим в Турции Вашингтон воспринимает как враждебный, и несмотря на формальное союзничество, ни о какой дружбе речи здесь не идет. США стремятся максимально усилить существующие трения между Россией и Турцией. Цель США – стравить Россию и Турцию».

Стратеги в Вашингтоне крайне заинтересованы в том, чтобы Турция ввязалась в конфликт с Россией и Сирией из-за Идлиба – «в этом случае в Вашингтоне были бы очень рады и счастливы», считает Шаповалов.

«Надеюсь, у Анкары хватит стратегического мышления, чтобы понять, что ни в коем случае нельзя полагаться на США, и их интересы не имеют отношения к интересам турецкого народа», — заявил политолог.

Эрдоган отверг призывы к миру

Армия Сирии взяла цитадель оппозиции на юге Идлиба

Между тем пока что ситуация в Идлибе развивается скорее по сценарию, написанному на Западе: президент Эрдоган отверг требования сирийской оппозиции и заявил, что намерен заставить Дамаск уйти из Идлиба. Турция «не сдвинется ни на шаг», не будет выводить свои войска из Идлиба и даже намерена «до конца месяца» вывести из окружения САА свои наблюдательные пункты.

Реализовать столь громкие обещания практически невозможно, и Эрдоган не может об этом не знать. Вероятно, заявления турецкого президента обращены к публике внутри страны и до встречи 5 марта Турция не сможет предпринять в Идлибе решительных действий.

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