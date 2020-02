Армия Сирии взяла цитадель оппозиции на юге Идлиба

Сирийская арабская армия освободила город Кафр-Набаль, отодвинув фронт в Идлибе дальше от трассы М5 в сторону гористой местности Джебель аз-Завия. О том, как политические силы в Турции и США реагирует на быстрое продвижение правительственных войск на юге Идлиба, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Освобождение Кафр-Набаля стало серьезным психологическим и политическим ударом для врагов Дамаска – этот город стал одним из очагов «сирийской революции»: в 2013 году толпы требовали «призвать Асада к ответу, и неважно, сколько людей погибнет, неважно, какие катастрофы это принесет».

Сейчас сторонники боевиков в соцсетях оплакивают падение «цитадели революции», а части САА ведут зачистку жилых районов города, где могут скрываться террористы-смертники.

В ходе боев в Кафр-Набале бандформирования понесли существенные потери, уцелевшие боевики отошли на север.

За минувшие двое суток САА удалось освободить ряд населенных пунктов к юго-востоку от города Маарет ан-Нуман. Линия фронта в Идлибе прошла перед населенными пунктами Хан-Тутин, Кафр-Рума, Кафр-Набаль, Хазарин, Маарат-Син и Тармала. Ситуация меняется очень быстро – САА на юге продвигается вперед, практически не встречая сопротивления со стороны боевиков.

Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» ответили на наступление САА на юге Идлиба сконцентрированной атакой на населенный пункт Найраб, который прикрывает город Серакиб и развязку автодорог М4 и М5. Террористы продвигались вперед при огневой поддержке турецкой артиллерии.

IDLIB: Syrian Rebels Kill Assad Militants During Gun Battle At A Chicken Farm In Nairab ???? pic.twitter.com/9c9YZiL8wr