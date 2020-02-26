Армия Сирии взяла цитадель оппозиции на юге Идлиба

Сирийская арабская армия освободила город Кафр-Набаль, отодвинув фронт в Идлибе дальше от трассы М5 в сторону гористой местности Джебель аз-Завия. О том, как политические силы в Турции и США реагирует на быстрое продвижение правительственных войск на юге Идлиба, читайте в материале Федерального агентства новостей.

«Цитадель революции»

Освобождение Кафр-Набаля стало серьезным психологическим и политическим ударом для врагов Дамаска – этот город стал одним из очагов «сирийской революции»: в 2013 году толпы требовали «призвать Асада к ответу, и неважно, сколько людей погибнет, неважно, какие катастрофы это принесет».

Сейчас сторонники боевиков в соцсетях оплакивают падение «цитадели революции», а части САА ведут зачистку жилых районов города, где могут скрываться террористы-смертники.

В ходе боев в Кафр-Набале бандформирования понесли существенные потери, уцелевшие боевики отошли на север.

За минувшие двое суток САА удалось освободить ряд населенных пунктов к юго-востоку от города Маарет ан-Нуман. Линия фронта в Идлибе прошла перед населенными пунктами Хан-Тутин, Кафр-Рума, Кафр-Набаль, Хазарин, Маарат-Син и Тармала. Ситуация меняется очень быстро – САА на юге продвигается вперед, практически не встречая сопротивления со стороны боевиков.

Бои под Серакибом

Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» ответили на наступление САА на юге Идлиба сконцентрированной атакой на населенный пункт Найраб, который прикрывает город Серакиб и развязку автодорог М4 и М5. Террористы продвигались вперед при огневой поддержке турецкой артиллерии.

IDLIB: Syrian Rebels Kill Assad Militants During Gun Battle At A Chicken Farm In Nairab ???? pic.twitter.com/9c9YZiL8wr — ShockGoreVideos ???????????? (@alituran2828281) February 25, 2020

После двух дней боев части САА покинули Найраб. После этого на открытой местности наступление боевиков было остановлено.

Турция пытается отменить «Зарю в Идлибе»

Власти в Анкаре пытаются всеми силами задержать наступление сирийской армии. Новая эскалация в Идлибе стала поводом для сегодняшней встречи российской и турецкой делегаций, сообщает агентство Haber7. Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил Идлиб «вопросом национальной безопасности» для Турции.

Несмотря на настоятельные рекомендации РФ, власти Турции так и перешли к прямым переговорам с Дамаском, предпочитая решать возникающие проблемы через диалог с Россией – так, об объявленном ранее «четырехстороннем саммите по Идлибу» 5 марта с участием лидеров Германии и Франции во вторник Эрдоган уже говорил как о «встрече с Владимиром Путиным».

Европа «за скобками» переговоров

Тот факт, что Германия и Франция оказались «за скобками» встречи по Идлибу, совсем неудивителен, считает политолог, доцент МПГУ Владимир Шаповалов, — несмотря на разногласия и конфликты, Анкара предпочитает наиболее эффективный формат взаимодействия по Сирии и Идлибу. Европейцы, которые не принимают непосредственного участия в событиях в Сирии, попросту посторонние.

«Сама идея четырехсторонних переговоров несостоятельна по определению, поскольку ни Франция, ни Германия не могут принести никакой конструктивной динамики в эти переговоры. Мы видели ход нормандского процесса, как европейские страны пытаются играть в нем какую-то роль переговорщиков и посредников, но безуспешно, мы видели ливийский процесс – Германия взяла на себя инициативу, выступила организатором переговоров, и мы видим, что это закончилось неудачей», — напомнил Шаповалов в беседе с Федеральным агентством новостей.

В то же время Россия и Турция непосредственно вовлечены в события в Сирии с самых разных сторон, и смогли решить ряд важнейших вопросов вместе.

«Существует уже устоявшаяся практика российско-турецкого диалога, есть достижения, есть целый ряд заключенных соглашений. Этот формат прямых переговоров без третьих лиц прошел проверку временем, стал наиболее успешным и дает результаты», — указал политолог.

Важно, что несмотря на эскалацию, Россия и Турция не отказываются от переговоров и продолжают поиск решений по Идлибу, который устроил бы все стороны и обеспечил бы деэскалацию между Турцией и Сирией.

«На основе тех принципов, которые заложены в сочинских договоренностях, в других документах, подписанных РФ и Турцией, должно быть проведено соглашение о деэскалации. В его основе должны быть: принцип суверенитета и неделимости Сирии, принцип обязательной борьбы с террористическими группами, принцип защиты и помощи мирным жителям, они не должны страдать от военных действий, — подчеркнул собеседник ФАН. – Я уверен, что Турцию удастся убедить отказаться от поддержки бандформирований».

Штаты пытаются столкнуть РФ и Турцию

С начала эскалации в Идлибе США требуют остановить боевые действия и не допустить разгрома террористов. Об этом не устает твердить госсекретарь Майк Помпео, который вчера вновь призвал к прекращению огня, выразив поддержку Турции. Несмотря на то, что действующие в Идлибе террористические группировки запрещены в США, Вашингтон продолжает настаивать на перемирии.

«Как мы неоднократно заявляли, Дамаск не получит военной победы, — заявил Помпео. – Решением может быть только постоянный режим прекращения огня и переговоры под эгидой ООН».

Соединенные Штаты добиваются прямого столкновения между Москвой и Анкарой, уверен Владимир Шаповалов.

«Вашингтон будет пытаться вбить клин между Россией и Турцией и будет пытаться разжечь конфликт. Интересы США – ни в коем случае не поддержка Турции, нынешний политический режим в Турции Вашингтон воспринимает как враждебный, и несмотря на формальное союзничество, ни о какой дружбе речи здесь не идет. США стремятся максимально усилить существующие трения между Россией и Турцией. Цель США – стравить Россию и Турцию».

Стратеги в Вашингтоне крайне заинтересованы в том, чтобы Турция ввязалась в конфликт с Россией и Сирией из-за Идлиба – «в этом случае в Вашингтоне были бы очень рады и счастливы», считает Шаповалов.

«Надеюсь, у Анкары хватит стратегического мышления, чтобы понять, что ни в коем случае нельзя полагаться на США, и их интересы не имеют отношения к интересам турецкого народа», — заявил политолог.

Эрдоган отверг призывы к миру

Между тем пока что ситуация в Идлибе развивается скорее по сценарию, написанному на Западе: президент Эрдоган отверг требования сирийской оппозиции и заявил, что намерен заставить Дамаск уйти из Идлиба. Турция «не сдвинется ни на шаг», не будет выводить свои войска из Идлиба и даже намерена «до конца месяца» вывести из окружения САА свои наблюдательные пункты.

Реализовать столь громкие обещания практически невозможно, и Эрдоган не может об этом не знать. Вероятно, заявления турецкого президента обращены к публике внутри страны и до встречи 5 марта Турция не сможет предпринять в Идлибе решительных действий.