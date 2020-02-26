ФСБ задержала подростков, готовивших нападение на школу в Саратове. События дня. ФАН-ТВ

ФСБ пресекла нападение на школу в Саратове Огнестрел, зажигательные смеси и планы вооруженного нападения. Такая находка ждала ФСБ в Саратове, где были задержаны двое человек, готовивших атаку на одну из городских школ. Оперативники раскрыли тайник в одном из заброшенных бомбоубежищ. Там хранилось оружие радикалов, а ими, кстати, оказались подростки, оба 2005 года рождения. Темой массовых убийств они активно интересовались в Интернете. Молодые люди собирались напасть на школу в мае 2020-го и убить десятки человек. Такие планы они объяснили возмездием. Любопытно, что еще на прошлой неделе ФСБ рассказала о похожей истории в Крыму. Там двое несовершеннолетних жителей Керчи планировали теракты в нескольких учебных заведениях. А вдохновлялись они керченским стрелком, который полтора года назад убил 20 человек в одном из колледжей.

Более 200 человек ищут пропавших детей в Сочи Еще двух подростков экстренно ищут в Краснодарском крае, но теперь уже спасатели, сотрудники МЧС и добровольцы, в общей сложности более 200 человек. На Черноморском побережье в районе поселка Лазаревское без вести пропали два 14-летних парня. Юноши вброд переходили реку Псезуапсе, но не удержались на сильном течении, и их унесло в море. ЧП произошло накануне. А сегодня поиски осложняются непогодой: в регионе бушует штор до пяти баллов, особенно сильно стихия разгулялась в районе Сочи. За эту ночь местные жители, спасатели и волонтеры прочесали береговую линию. Сейчас к операции подключают технику: вертолет и катер.

Роспотребнадзор предупредил об угрозе для туристов Российским туристам, похоже, вновь придется менять планы из-за разгула коронавируса. Теперь речь идет не только о поездках в Китай: Роспотребнадзор огласил еще несколько стран, от визитов в которые лучше воздержаться. Например, в Иране заболели почти 100 (95) человек, 15 погибли. В Италии зараженных почти втрое больше, но в то же время меньше летальных исходов. их насчитывается семь. Ну, а в Южной Корее число пациентов с коронавирусом близится уже к тысяче, 11 человек болезнь не пережили. Учитывая, что теперь эпидемия бушует не только в Азии, но и в Европе, тревогу забила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Она вообще заявила о риске мировой пандемии. Хотя в самом Китае, откуда все, собственно, началось, динамика заболеваемости стабильно идет на спад вторую неделю.