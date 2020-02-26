Совет Федерации добрил закон об обязанности СМИ и операторов связи оповещать россиян о ЧС

Москва, 26 февраля. Совет Федерации одобрил закон об обязанности СМИ и операторов связи оповещать население о чрезвычайных ситуациях. Автором инициативы выступило правительство, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В документе, в частности, говорится о праве федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления обратиться с требованием о передаче сигналов оповещения или экстренной информации.

В беседе с журналистом принятое решение прокомментировал депутат Госдумы Михаил Емельянов.

«К сожалению, количество чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера увеличивается, и в этой связи появилась необходимость уточнить положения действующего законодательства», — заявил первый заместитель председателя комитета по госстроительству и законодательству.

По словам первого заместителя руководителя фракции «Справедливая Россия», конкретизация соответствующих норм продиктована самой жизнью.

Свою позицию ФАН озвучил и депутат Сергей Вострецов.

«В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо действовать как можно быстрее, и ни у кого не должно возникать вопросов о том, кто, в каких ситуациях и на каких условиях обращается к СМИ и операторам», — сказал парламентарий.

По его словам, такой закон было необходимо принять еще вчера.