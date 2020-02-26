Ученые назвали продукты, снижающие риск инсульта

Москва, 26 февраля. Международная группа ученых выяснила, какие продукты снижают риск инсульта. Для этого специалисты провели исследование, в рамках которого наблюдали за рационом людей с 1992 по 2000 год. При этом ученые брали во внимание не только то, что едят добровольцы, но и какой они ведут образ жизни, а также какие имеют заболевания.

Оказалось, что увеличение потребления клетчатки всего на 10 граммов в день снижает вероятность ишемического инсульта на 23%. Увеличение потребления фруктов и овощей на 200 граммов снижает риск на 13%, молоко снижает риск на 5%, а йогурт — на 9%, пишет «Царьград».

А вот употребление яиц в большом количестве может, напротив, повысить риск инсульта. Правда, речь в данном случае идет о геморрагическом, а не ишемическом инсульте. Вероятнее всего, данные процессы связаны с тем, как тот или иной продукт влияет на кровяное давление и уровень холестерина.

Инсульт — это острое нарушение кровообращения головного мозга, которое может привести к летальному исходу. К инсульту относят инфаркт мозга, кровоизлияние в мозг и субарахноидальное кровоизлияние.

Ранее диетологи назвали продукты, способные уменьшить отложение жира на животе. По словам специалистов, худеющим людям лучше всего переключиться на рыбу, яйца и орехи. А на завтрак можно съесть яблоко с ореховым маслом, богатым белком. Одним из лучших продуктов для уменьшения жира на животе является греческий йогурт, отличающийся высоким содержанием белка. Он надолго обеспечивает сытость.