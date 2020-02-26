Экс-глава «Укрэнерго» покинул пост из-за бездействия и популизма киевских властей

Киев, 26 февраля. Исполняющий обязанности директора компании «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук покинул свой пост из-за политизации экономических процессов на рынке электроэнергии. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

«С сегодняшнего дня я перестаю выполнять обязанности главы совета Укрэнерго. Для меня это было непростым решением, к которому я шел несколько месяцев», — написал Ковальчук.

Он подчеркнул, что более четырех лет трудился над тем, чтобы энергетическая система Украины превратилась из «типичного предприятия в современную компанию», и гордится полученными результатами. Но действующая политика киевских властей в энергосфере вынудила его покинуть пост. Кроме того, Ковальчук пожаловался, что работа «Укрэнерго» блокируется «действиями и бездействием» Министерства энергетики Украины.

По его словам, это ведомство занимается тем, что блокирует деятельность стратегических предприятий, нарушает букву и дух международных обязательств страны.

«Бездействие, популизм и административное давление я презираю и считаю для себя неприемлемым работать в подобных условиях», — цитирует его газета «Известия».

Напомним, в декабре стало известно, что украинское правительство решило сменить руководство «Нафтогаза» и «Укрэнерго.