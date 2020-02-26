Песков отреагировал на указ Зеленского праздновать «день сопротивления оккупации Крыма»

Москва, 26 февраля. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал указ «о праздновании дня сопротивления оккупации Крыма», подписанный украинским президентом Владимиром Зеленским.

В ответ на вопрос журналистов о реакции в Кремле на соответствующий документ Песков сказал, что подобные формулировки являются недопустимыми.

«Реакция совершенно понятна. Лучшую реакцию могут дать крымчане, которые скажут, что стало причиной воссоединения с РФ и всех этих событий. Мы с такой формулировкой категорически не согласны и считаем, что это не соответствует действительному положению вокруг Крыма», — заявил представитель Кремля.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году. Итоги референдума показали, что подавляющее число жителей полуострова хотят войти в состав РФ. Голосование было проведено в соответствии со всеми нормами международного права и Уставом ООН. Киев продолжает называть Крым временно «оккупированной территорией». США и ЕС начали вводить антироссийские санкции именно после воссоединения полуострова с Россией. Как напоминает «Газета.ru», США в 2020 году продлили антироссийские санкции еще на год. Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что вопрос принадлежности Крыма обсуждению не подлежит.