Восьмиклассник ударил ножом учительницу в Ульяновске

Ульяновск, 26 февраля. Ученик восьмого класса напал с ножом на учительницу математики в Заволжье. 15-летний подросток нанес педагогу удар ножом прямо во время урока и попытался скрыться. Юношу задержали. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

По имеющейся информации, на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Известно, что 59-летняя учительница получила ранение и была госпитализирована в одно из медицинских учреждений. Правоохранители задержали восьмиклассника у него дома.

В данный момент на месте инцидента работают эксперты. Следователи опрашивают свидетелей происшествия. По факту покушения на убийство в отношении школьника возбудили уголовное дело.