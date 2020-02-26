На заседании «Лазаревского клуба» призвали поддержать русскоязычные СМИ Армении

Культурное сотрудничество Армении и России и поддержка русскоязычных СМИ в Ереване стали основными темами заседания Совета «Лазаревского клуба». Мероприятие проходило в Лазаревском районе города Сочи при участии гостей из Республики Армения, представителей армянской диаспоры и властей Сочи, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Открыл заседание организатор проведения заседания совета «Лазаревского клуба» — депутат Госдумы от Сочинского округа, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин.

Он коснулся актуальных вопросов российско-армянской дискуссионной повестки, а также представил участникам заседания обзор общественно-политической ситуации в России на фоне широкого общественного обсуждения инициатив президента России по внесению поправок в конституцию страны.

Депутат остановился на теме поправок в Преамбулу Конституции России, которые он лично предложил внести. Первая, по его словам, относится к введению в конституцию новой формулировки: «Мы, русские в союзе с другими братскими народами сплотившиеся в многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле < … > принимаем Конституцию Российской Федерации».

Другая поправка депутата касается права признать в конституции наших соотечественников за рубежом объектом внимания со стороны России.

Затронули на заседании и политическую обстановку в Нагорном Карабахе. Армянский политолог, экс-глава администрации бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Виктор Согомонян представил анализ ситуации вокруг предстоящих (31 марта. — Прим. ФАН) президентских выборов в Арцахе (Нагорно-Карабахская Республика. — Прим. ФАН), подчеркнув, что от того, каковы будут итоги голосования по кандидатуре главы республики, будет зависеть дальнейшее развитие отношений не только с Арменией, но и с Россией.

Работе СМИ представители «Лазаревского клуба» уделили особое внимание. Председатель Демократической партии Армении Арам Саркисян обратил внимание на ситуацию вокруг СМИ Армении, на которые, по его мнению, огромное влияние оказывают зарубежные НКО. Он также призвал оказать помощь русскоязычными СМИ Армении, ряд из которых находится в бедственном положении.

Руководитель медиаконгресса «Содружество журналистов» Ашот Джазоян призвал особую поддержку оказать русскоязычным изданиям в Армении — «Голос Армении» и «Новое время».

Он также выступил с инициативой обратиться к российским компаниям, работающим в Армении, с предложением оказать действенную помощь русскоязычным СМИ — подписаться на издания и размещать в них рекламу.

В числе вопросов, поднятых во время дискуссии, было предложение об учреждении стипендий «Лазаревского клуба» для учащейся молодежи в Армении и России. Проработать данный вопрос поручено декану факультета телевидения МГУ Виталию Третьякову и директору филиала Института стран СНГ в Ереване Александру Маркарову.

В рамках заседания Совет обсудил мемориальные инициативы «Лазаревского клуба» в память рода Лазаревых. Получил одобрение проект мемориальной стелы, которая будет размещена на армянском участке Ваганьковского кладбища Москвы на территории, прилегающей к церкви Святого Воскресения.

Четвертое заседание Клуба предварительно пройдет в конце мая — начале июня. Место проведения будет уточнено с учетом общественно-политической ситуации в Армении.