Песков рассказал, будет ли приглашен Зеленский на 75-летие Победы в Москву

Москва, 26 февраля. Приглашение посетить Парад Победы в Москве в 2020 году украинскому президенту Владимиру Зеленскому пока не направлялось, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, будет ли приглашено украинское руководство на празднование Победы в российскую столицу в мае.

«Приглашение пока не направлялось, продолжается рассылка, по поводу Зеленского нужно уточнить», — подчеркнул пресс-секретарь.

Накануне в в офисе президента Украины Владимира Зеленского уточнили, что Киев не получал официального приглашения на мероприятия в честь 75-летия Победы в Москве. В регистрационно-справочной базе департамента предложения от Москвы зарегистрировано не было. Идею депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича сформировать в парламенте делегацию для участия в параде Победы в Москве комментировать не стали.

Ранее Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле пока не принято решение о приглашении Зеленского на парад Победы в Москву. Напомним, украинский глава во время визита в Польшу заявил об ответственности СССР за развязывание Второй мировой войны, что, в свою очередь, привело к Холокосту. Песков уточнил, что подобные заявления вызывают сожаления.

Москва пригласила на торжественные мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, глав разных государств. Свое участие на торжестве подтвердили главы многих стран, в том числе президенты Белоруссии, Франции, Молдавии — Александр Лукашенко, Эммануэль Макрон и Игорь Додон.

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу ранее рассказал, как будет проходить парад в честь 75-летия Победы на Красной площади в Москве. Он заметил, что парад Победы в российской столице будет длиться полтора часа, в нем задействуют 15 тысяч человек и около 400 единиц бронетехники.