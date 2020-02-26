«Мегафон» предоставил абонентам доступ к сети 5G в роуминге

Москва, 26 февраля. Российский мобильный оператор «Мегафон» первым среди конкурентов предоставил абонентам доступ к сети 5G в роуминге. Об этом сообщил представитель компании.

На данный момент услуга доступна только в Румынии. «Мегафон» договорился о предоставлении доступа к сети 5G с оператором Orange, представленным еще в 22 странах. Воспользоваться скоростным мобильным Интернетом можно будет на тех же условиях, что и при подключении к сетям 3G и 4G в роуминге. Сейчас сеть 5G оператора Orange покрывает города Бухарест, Брашов, Ясы и Клуж-Напока, пишет НСН.

«Совсем скоро оценить скорости сверхбыстрого мобильного Интернета смогут наши путешественники в других странах, причем не меняя SIM-карты», — рассказал коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольфсон.

Подключиться к сети 5G смогут владельцы смартфонов, поддерживающих диапазон частот 3,4–4,8 гигагерц, передает телеканал «360». К таким гаджетам относятся, например, Samsung Galaxy Note 10 5G, Huawei Mate 20 Х и Xiaomi Mi Mix3 5G. Пользователю может потребоваться перевести смартфон в режим 5G и выбрать сеть Orange вручную, пишет «Газета.ру».

Ранее «Мегафон» повысил тарифы для абонентов. В компании такой шаг объяснили ростом объема потребляемых абонентами услуг. Представитель оператора отметил, что нововведения затронули небольшое число пользователей.