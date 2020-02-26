Заместитель главы МИД РФ встретился с послом Катара для обсуждения ливийского вопроса

Москва, 26 февраля. В Москве состоялась встреча спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем главы МИД РФ Михаила Богданова с послом Катара Фахадом Аль-Аттыйей по просьбе представителя арабской страны. Как сообщили в российском МИД, в центре обсуждения двух дипломатов были темы, касающиеся ситуации в Сирии и Ливии, а также урегулирования палестино-израильского кризиса.

«В ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития взаимовыгодных российско-катарских связей в различных областях, включая график соответствующих контактов и мероприятий», — заявили в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что беседа затрагивала преимущественно ситуацию в Ливии и Сирии.

Отметим, Россия продолжает дипломатическую работу, целью которой является урегулирование ситуации в Ливии в рамках соглашений, которые удалось достичь. Ранее 8 января состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина в Москве: диалог лидеров государств способствовал заключению перемирия между конфликтующими сторонами в Ливии с 11 на 12 января.

13 января Кремль инициировал переговоры главы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа с фельдмаршалом Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром.

Последняя встреча лидеров государств, посвященная теме разрешения ливийского кризиса, состоялась в Берлине 19 января при участии России, США, Турции, Египта, ряда других стран, а также представителей ЕС и ООН, однако российская сторона выразила сомнения относительно эффективности итогов международной конференции.