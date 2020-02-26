Москва, 26 февраля. Россия проводит последовательную политику, направленную на содействие реализации Минских соглашений, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Представитель Кремля опроверг заявление бывшего помощника главы государства Владислава Суркова об изменении направления работы Кремля по отношению к Украине. По его словам, «проводится последовательная политика», направленная на всевозможное содействие реализации Минских соглашений.

«Мы исходим из того, что минский комплекс является безальтернативным документом. И лишь реализация положений в строго указанной очередности может стать залогом решения украинской проблемы. Это остается константой, которая по нашей конституции определяется президентом», — сказал Песков.

Он также отреагировал на слова Суркова, который признался, что не представляет возвращения ЛНР и ДНР в состав Украины. У чиновника поинтересовались, является ли это позицией Кремля или личным мнением бывшего помощника президента.

«Мне нечего больше добавить по упомянутому интервью», — сказал Песков.

Ранее Сурков дал «Актуальным комментариям» интервью, в котором признался, что не представляет, что Луганская и Донецкая народные республики вернутся в состав Украины. По его мнению, Донбасс «не заслуживает такого унижения, а Украина не заслуживает такой чести».