Зеленский признал невозможность возвращения Крыма

Киев, 26 февраля. Украина не сможет «вернуть» себе Крым в ближайшее время. Такое заявление в среду сделал президент страны Владимир Зеленский.

В то же время он отметил, что возвращение Крыма стало украинской национальной идеей, и что полуостров не может быть «ценой» за мир в Донбассе. Более того, Зеленский полагает, что окончательный мир будет установлен только после того, как Крым «вернется» в состав Украины.

Напомним, что в октябре прошлого года Зеленский заявлял, что Киев не может самостоятельно вернуть себе Крым. Президент Украины уверен, что это может произойти только при участии международных партнеров.

Украинский политолог Вадим Карасев, возглавляющий «Институт глобальных стратегий» в Киеве, считает, что конкретного плана по Крыму у команды Зеленского пока нет, сейчас ведутся наработки и консультации по этому поводу. По его словам, надо быть реалистами и понимать, что в ближайшее время Крым не вернется в состав Украины.

Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение. С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии.