МИД РФ констатировал соблюдение перемирия в Ливии, установленного 12 января

Москва, 26 февраля. Перемирие в Ливии, действующее с 12 января, соблюдается до сих пор, заявили в Министерстве иностранных дел России.

Ливийская национальная армия под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара соблюдает режим прекращения огня, однако военным ЛНА приходится подавлять атаки оккупировавших Триполи боевиков.

Добиться прогресса в ливийском вопросе удалось благодаря предложению президента России Владимира Путина о перемирии, которое он озвучил на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайимпом Эрдоганом в начале января в Стамбуле. После этого, в ночь с 12 января в Ливии начало действовать перемирие.

Командующий ЛНА направил в январе российскому лидеру письмо, в котором выразил свою признательность и поблагодарил за усилия по установлению мира и стабильности в североафриканской стране.