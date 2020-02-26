Песков рассказал, в каком формате пройдет встреча Путина с рабочей группой по конституции

Москва, 26 февраля. Новая встреча президента РФ Владимира Путина с членами рабочей группы по подготовке поправок к конституции пройдет в открытом режиме. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Путин проведет встречу с членами рабочей группы в том же формате — в открытом режиме», — сказал Песков.

Предполагается, что встреча с членами рабочей группы будет продолжительной. Кроме того, пресс-секретарь президента сообщил, что 26 февраля Путин примет участие в расширенном заседании коллегии МВД РФ.

«Ежегодное мероприятие, на котором будут определены направления деятельности на ближайшие годы», — отметил Песков.

Также на среду у главы государства запланировано несколько встреч и мероприятий непубличного характера.

Напомним, Владимир Путин предложил внести поправки к конституции во время выступления перед Федеральным собранием 15 января. Рабочая группа по подготовке поправок была сформирована по указу президента.

Ранее сопредседатель рабочей группы, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что на предстоящей встрече с Путиным будут обсуждаться наработанные поправки. Он также подчеркнул, что преамбула основного закона останется без изменений, передает НСН.