В Кремле отреагировали на заявления Суркова об обнулении президентских сроков

Москва, 26 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-помощника главы государства Владислава Суркова о необходимости обнулить президентские сроки в России.

«Это мнение россиянина, компетентного в политике», — подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, о подготовке поправок в Конституцию РФ Сурков рассуждал в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, опубликованном на портале «Актуальные комментарии».

Он заявил, что сам не участвует в работе по подготовке изменений в основной закон страны, никаких документов не читал и все знает только из новостей. Однако, как подсказывает ему его законотворческий опыт, президентские сроки нужно будет обнулить, если в конституции будут как-то уточнены полномочия главы государства. Во всяком случае, как подчеркнул Сурков, «если власти не пойдут на новый отсчет, они сильно погрешат против юридической чистоты».

Изначально о том, что в рабочей группе обсуждается вопрос об обнулении президентских сроков, 11 февраля заявил главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Сенатор Андрей Клишас тогда слова Венедиктова опроверг и назвал эту информацию «массовой конспирологией».