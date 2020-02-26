Сирия, 26 февраля. На севере Алеппо семья погибла при обстреле их дома со стороны «Сирийской национальной армии». На севере провинции Хама правительственные силы освободили ряд поселений. Конвой военной техники Турции направляется к Серакибу. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: атакуют укрепления боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба, в Хаме прикрывают наступление правительственной армии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в районе Кафр-Набеля отразили контрнаступление боевиков «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир».

Армия Турции и союзные силы: направили конвой подкрепления и техники к Серакибу на юг Идлиба.

«Исламское государство1»: подозревается в организации подрыва газопровода в Дейр-эз-Зоре.

«Демократические силы Сирии» (SDF): в Алеппо совершили вылазку в зоны контроля турецкой армии.

«Сирийская национальная армия» (СНА): открыла огонь по укреплениям курдских боевиков на севере Алеппо и обрушила жилой дом.

Провинция Алеппо

На севере провинции отмечаются вооруженные столкновения на линии соприкосновения курдских бандформирований и поддерживаемых Анкарой группировок. Как сообщает новостное агентство Step News, ночью у деревни Акиба боевики «Отрядов народной самообороны» (YPG) предприняли попытку проникнуть в зоны контроля протурецких групп и турецких военнослужащих, в ответ боевики из состава «Сирийской национальной армии» открыли огонь из артиллерии по их укреплениям у деревни, что повлекло обрушение жилого дома. Проживающая в нем семья из четырех человек погибла под завалом.

Ранее агентство SOHR передавало, что турецкие войска и подконтрольные им группировки также обстреляли подконтрольные YPG поселка Бина, Акиба, Дейр-Джамаль и Шерава. Курдские ресурсы передавали сообщения о раненых и пострадавших среди мирного населения.

Провинция Дейр-эз-Зор

Мощный взрыв прогремел в районе Джавиф, где сосредоточены ключевые объекты нефтегазовой инфраструктуры провинции. Как передал портал Jisr TV, самодельная бомба детонировала на магистральном газопроводе, который соединяет газоперерабатывающий завод в городе Аш-Шаддади с заводом «Коноко» в Дейр-эз-Зоре. На место взрыва прибыли пожарные службы и силы международной коалиции во главе с США, который совместно с «Демократическими силами Сирии» (SDF) оккупировали данные территории. Пока ответственность за подрыв не взяла на себя ни одна из вооруженных группировок, коалиция подозревает, что за подрывом стоят террористы «Исламского государства», которые осуществляют в провинции подпольную деятельность.

Провинция Идлиб

Как передает источник в сети Twitter (watanisy), авиация ВВС нанесли удары по укрепленным районами «Хайят Тахрир аш-Шам» на подступах к городу Кафр-Увейд и поселков Сармин и Найраб, у которых не прекращаются боевые действия сирийской армии против исламистских бандгруппировок.

Источники, приближенные к «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» сообщают, что боевики предприняли попытку контрнаступления на позиции сирийской армии в окрестностях Кафр-Набель, чтобы вернуть себе прежние позиции. «Ахрар аш-Шаркия» открыла огонь из РЗСО по позициям правительственной армии в окрестностях Маар-Зита, как передал источник в сети Twitter (noorhas1).

По данным агентства SOHR, конвой турецкой армии вошел через погранпереход «Кафр-Лусин» на север провинции Идлиб. В составе колонны были замечены бронетранспортеры и танки. Конвой направился к линии соприкосновения протурецких групп и сирийской армии у города Серакиб, где турки попытались перекрыть трассу М-5, перерезав тем самым линии снабжения армии Башара Асада и затормозить ее наступление.

Провинция Хама

Продвижение правительственной армии на юге Идлиба в ходе операции «Заря в Идлибе» вынудило отряды исламистских бандгрупп эвакуировать на север Хамы, продвигаясь к городу Калаат аль-Мадик. На северо-западе отмечаются боестолкновения и интенсификация боевых вылетов ВВС Сирии. Сирийская армия в ходе ночного штурма освободила от «Хайят Тахрир аш-Шам» и аффилированных с ней группировок ряд поселков на севере провинции. Отряды исламистов были выбиты из поселений Тармала, Аль-Хассан, Касра и Аль-Фака, Аль-Уибда и Ас-Сахрая, как сообщает агентство Step News.

Боевики «Джебхат аль-Ватании лил-Тахрир» заявили, что им удалось нанесли удары из тяжелой артиллерии по позициям армии Башара Асада у населенных пунктов Аль-Джабин и Аль-Карутия, убив и ранив ряд военнослужащих. Официальные СМИ пока что не подтверждают данную информацию.

1 Организация запрещена на территории РФ.