Террористы ПНС обстреляли южные окраины Триполи из тяжелого вооружения

Триполи, 26 февраля. Южные окраины ливийской столицы — Триполи оказались под огнем тяжелого вооружения боевиков бандформирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС), возглавляемых турецкими военными. Об этом сообщил в своем официальном аккаунте в Facebook пресс-секретарь Ливийской национальной армии (ЛНА).

По словам представителя ливийской армии, под удар террористов ПНС и турок попали дома мирных ливийских жителей нескольких пригородных населенных пунктов — Айн-Зара и Каср-бен-Гашир.

«Террористические группировки во главе с турками наносят удары по гражданскому населению на окраинах Триполи с помощью тяжелого оружия из нескольких пунктов в столице, поражая дома мирных жителей в районах Каср-бен-Гашир и Айн-Зара», — написал на своей странице пресс-секретарь ЛНА.

Это уже далеко не первый случай, когда боевики незаконных вооруженных бандформирований триполитанского режима Файеза Сарраджа обстреливают жилые кварталы и население североафриканского государства.

Накануне редакция Федерального агентства новостей (ФАН) сообщала о массированном обстреле четырех районов Триполи со стороны бандитов марионеточного «правительства» Ливии. Кроме того, переправляемые Турцией на ливийскую территорию сирийские наемники регулярно совершают провокации против военнослужащих ЛНА, грабят, избивают жителей Триполи, а также похищают людей ради выкупа. Все это происходит при молчаливом согласии ПНС, из-за чего джихадисты чувствуют безнаказанность за свои преступления и продолжают терроризировать ливийский народ.