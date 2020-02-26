В Санкт-Петербурге началось заседание суда по делу «Сети»

Санкт-Петербург, 26 февраля. В здании 224-го военного гарнизонного суда в Санкт-Петербурге началось заседание Московского военного гарнизонного суда по так называемому делу «Сети» (организация запрещена в России). На скамье подсудимых Юлий Бояршинов и Виктор Филинков, обвиняемые в участии в террористическом сообществе анархистского толка с мая 2015 года до момента задержания сотрудниками ФСБ. Предполагаемым питерским участникам террористической организации «Сеть» грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Сегодня прокурор зачитает формулировку обвинения, стороны определятся с порядком исследования доказательств и суд рассмотрит первые ходатайства о процессуальных нарушениях стороны защиты. Объем дела большой, сторонами обвинения и защиты собрано множество доказательств. Рассмотрение займет несколько дней.

К сожалению, в зал суда судебные приставы пускают лишь по спискам, предоставленным стороной защиты. Поэтому легко пропустили корреспондента «Аль-Джазиры», а журналисты российских изданий продолжают толпиться на входе в здание суда.

О публичном объективном освещении процесса сторона обвинения не подумала, а потому новостная повестка вокруг этого уголовного дела будет иметь явный перекос в интересах защиты, которой крайне невыгодно в период судебных слушаний освещение в СМИ аспектов общественной безопасности и публично-правовых интересов рассматриваемых судом фактов из жизни подсудимых.

Напомним, 10 февраля Приволжский окружной военный суд уже вынес приговоры семерым подсудимым, каждый из которых получил за участие в террористическом сообществе «Сеть» и хранение боеприпасов от 6 до 18 лет лишения свободы.