Программист предупредил о новой опасной уязвимости iPhone и iPad

Вашингтон, 26 февраля. Американский программист Томми Миск выявил новую уязвимость операционной системы, которую устанавливают на гаджеты Apple. В своем блоге он предупредил пользователей iPhone и iPad, что их данные находятся под угрозой.

Миск выяснил, что приложения для iOS, в том числе и вредоносные программы, могут получать доступ к данным, скопированным в буфер обмена. Это означает, что мошенники могут использовать уязвимость и, например, получить данные банковских карт, пароли или другую персональную информацию, пишет Deita.ru.

Приложения iOS получают доступ к данным, когда, например, пользователь iPhone копирует в буфер фотографию. В буфере сохраняется не только сам снимок, но и GPS-координаты, так что владелец гаджета выдает свое местоположение. При этом злоумышленники похищают данные совершенно незаметно, сообщает «ФедералПресс».

Сейчас установленные на гаджеты от Apple программы запрашивают разрешение на доступ к камере или микрофону. Миск уверен, что приложения должны по той же схеме запрашивать доступ к буферу обмена, передает «Царьград». Программист даже сообщил о выявленной уязвимости в Apple, однако в компании ответили, что не считают это проблемой и не планируют что-либо предпринимать.

Ранее сотрудники независимой лаборатории RF Exposure Lab назвали смартфоны iPhone 11 Pro опасными для человека. Ученые выяснили, что эти гаджеты имеют очень высокий уровень радиочастотного излучения.