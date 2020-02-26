Кудрявцева ответила на обвинения о брошенном в детском доме сыне

Москва, 26 февраля. Телеведущая Лера Кудрявцева решила ответить подписчикам, на самом ли деле она оставила сына в детдоме много лет назад. Обсуждение истории началось на странице звезды в Instagram.

Кудрявцева выложила в Сети снимок 25-летней давности. Поклонники телеведущей отметили, что она практически не изменилась — изменения заметны только в прическе и макияже.

Телеведущая рассказала поклонникам, что снимок сделан в 1995 году на Тенерифе. Ее первенцу Жану, который родился от барабанщика «Ласкового мая» Сергея Ленюка, тогда было пять лет.

Подписчики вспомнили, как ранее продюсер Андрей Разин сказал, что Кудрявцева якобы после развода отдала ребенка в детский дом. Он уточнил, что тогда забрал ребенка к себе.

«Думаю, мой ребенок сейчас это прочитает и сам ответит вам. Большего бреда и не слышала даже», — написала Лера.

При этом к обсуждению молодой человек не присоединился. Ранее средства массовой информации сообщали, что Жан Ленюк ведет закрытый образ жизни и не появляется на публике даже в компании своей известной матери.

Напомним, в декабре британское издание Daily Mail посвятило статью экстренной операции российской телеведущей Леры Кудрявцевой. Материал сопровождался медицинскими пояснениями о потенциальных угрозах силиконовых имплантов.

Британские журналисты подробно описали проблему, с которой столкнулась 48-летняя Лера Кудрявцева, и сообщили, что она сейчас проходит курс реабилитации. Как говорилось в статье, рубцевание может стать причиной отеков, боли и уплотнения тканей. Читателей предупредили, что силиконовые импланты могут быть недолговечными. Также британские журналисты сопроводили публикацию фотографиями телеведущей, где она позирует обнаженной.

Как писала «Газета.ru», Кудрявцева показала фигуру после удаления грудных имплантов.