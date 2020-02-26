Российские пивовары предложили свою формулу минимальной цены на пиво

Москва, 26 февраля. Союз российских пивоваров выразил обеспокоенность из-за минимальной розничной цены на пиво. По мнению организации, формула этой цены должна быть универсальной и объективной, а сейчас она установлена в пользу тех или иных производителей.

По словам председателя совета союза Даниила Бримана, в обсуждении вопроса должны участвовать не только представители пивоваренных компаний.

«Мы рассчитываем, что в процессе будут участвовать Минфин, Росалкогольрегулирование, различные независимые институты», — подчеркнул он.

По его мнению, при расчете МРЦ должна учитываться сырьевая и производственная себестоимость, ставка акциза, НДС, логистическая составляющая, надбавки оптового и розничного звена. Но о конкретном уровне цены, как считает Бриман, говорить пока рано.

Как сообщала ранее газета «Известия», предложение установить минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво было выдвинуто Национальным союзом производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции в марте 2019 года. Проект был направлен в Минфин РФ. Согласно этому документу, МРЦ на пиво должна составить не меньше 35 рублей без учета наценки дистрибьютора и торговой сети.