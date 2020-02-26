Поклонники ужаснулись, увидев пухлые губы 50-летней Лады Дэнс

Москва, 26 февраля. Популярная в 90-х эстрадная исполнительница Лада Дэнс опубликовала в своем профиле в Instagram новый снимок с пухлыми губами, тем самым подняв бурю критики в свой адрес.

«Прекрасный weekend с самыми близкими. Восстанавливаем свою энергию и силы в горах. Всех с масленицей и прекрасной погодой! Счастья вам и вашим семьям!» — написала исполнительница.

Лада Дэнс решила остановить свой выбор на розовом цвете одежды, также она надела очки и сделала губы «уточкой». Фолловеры разделились на два лагеря. Одни написали, что звезда 90-х выглядит очень эффектно, а другие указали на неестественность ее губ.

«Губы нацелованные», — иронично заметил serjio_lime_. «Лада перекроила лицо. Мне было 15, когда она нача карьеру. В России модно и престижно себя уродовать», — с сожалением написала oksana.shakun.krd. «Шикарно выглядишь Ладусь! Твой цвет! А на завистливых людей не обращай внимание, их только нужно пожалеть!» — поддержала певицу alsu209939. «Очень жаль что такие красивые женщины как Лада, Алика Смехова превратили себя в такой ужас.Печально это», — раскритиковала внешность певицы lena_cherednichenko_zp. «Какой смешной губастик!» — иронично заметила marina_khizhnyak. «Лада, вы красотка, а губы чувственные», — подчеркнула natka048. «Зачем так себя портить? Видно, что все искусственное. Без всего этого вы были красотка. Сейчас все на одно лицо», — ужаснулась zhemchug_eva. «Круто, Ладочка вечно молодая и модная ,супер женщина, тебя все любят», — восхитилась rodinalubov576.

50-летняя певица Лада Дэнс два раза была замужем: сначала за продюсером Леонидом Величковским, потом за предпринимателем Павлом Свирским. Ранее исполнительница призналась, что однажды увела мужчину из семьи. Новость про то, что он женат, повергла Дэнс в шок, поскольку их романтические отношения развивались медленно и красиво.