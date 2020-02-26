Долгополов заявил об угрозе подрыва олимпийского движения

Москва, 26 февраля. Перенос летней Олимпиады, которая в этом году должна состояться в Японии, может подорвать все олимпийское движение. Такое мнение в среду высказал вице-президент Международной ассоциации спортивной прессы Николай Долгополов.

По его словам, вариант перенесения Игр в другую страну крайне маловероятен, поскольку до июля осталось не так много времени. Новая хозяйка Олимпиады попросту не успеет организовать столь масштабное мероприятие в такие сжатые сроки. В этом случае единственной альтернативой остается проведение Олимпийских игр в Токио, несмотря на угрозу коронавируса, или же перенос состязаний на другое время.

Во втором случае будет нарушен цикл проведения Олимпиад, установленный в 1896 году. Это будет третий в истории перенос Игр. В прошлом подобное решение принималось только во время Первой и Второй мировых войн.

«Если сейчас олимпийский цикл будет прерван, это будет третий раз в истории, и это, на мой взгляд, очень подорвет олимпийское движение. Спортсмены готовились, подводили себя к пику формы. Что-то переделывать, настраиваться на новые соревнования — очень сложно», — пояснил Долгополов, выступая в эфире радио Sputnik.

Он обратил внимание на то, что вспышка коронавируса уже отразилась на спортивной сфере. В Южной Корее был сорван чемпионат мира по настольному теннису, а в Италии матчи проходят при пустых трибунах.

Ранее член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил о возможности переноса Олимпийских игр, которые должны состояться 24 июля в Токио, в связи со вспышкой коронавируса в соседнем Китае.

Эпидемия началась еще в конце прошлого года. Очагом заболевания стал китайский город Ухань и провинция Хубэй. Число заразившихся в КНР превысило 78 тысяч, а жертвами инфекции в стране стали более 2,7 тысячи человек. В России зарегистрировали только два случая коронавируса — в Тюмени и Забайкалье. Оба заразившихся являются гражданами КНР, они уже выздоровели. Из-за пандемии Роспотребнадзор призвал россиян воздержаться от поездок в Китай, Южную Корею, Италию и Иран.