Ургант высмеял возможный дуэт Лещенко и Maruv

Москва, 26 февраля. Телеведущий Иван Ургант в эфире своего шоу высмеял идею возможного дуэта эстрадных исполнителей Льва Лещенко и Maruv.

Ранее Лещенко заявил, что уже два года следит за творчеством украинской поп-певицы, обратив внимание на ее стиль, талант и красоту.

Ургант, комментируя возможный творческий симбиоз, иронично заметил, что у Лещенко началось весеннее обострение.

«Это о чем говорит? Это говорит о том, что у Льва Валерьяновича началась весна раньше, чем у всей планеты», — сказал телеведущий.

Далее он описал, как, по его мнению, выглядело бы вероятное сотрудничество музыкантов.

«Если появится дуэт, это будет взрывоопасный коктейль сексуальности, красоты, раскрепощенности, похоти и… Maruv», — пошутил Ургант.

На этом юмор телеведущего не закончился. Он заявил, что в случае объединения творческих усилий выигрывают обе стороны: Maruv споет на концерте по случаю Дня полиции, а Лещенко выступит на фестивале современной музыки в Амстердаме.

Кроме того, Ургант предложил название новой творческой единицы — «Левчик и Марувчик».

Ранее Лещенко и вокалист «Любэ» Николай Расторгуев порекомендовали Maruv переехать в Россию. Такой совет российские артисты дали украинской певице после скандала с поздравлением с 23 Февраля, которое она написала в соцсетях, передавало Федеральное агентство новостей.