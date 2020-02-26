Личности свидетелей, проходящих по делу о крушении в 2014 году в Донецкой области самолета Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, останутся в тайне. По словам сенатора Франца Клинцевича, уникальная операция по фальсификации и демонизации Российской Федерации в этом деле подходит к концу, и скоро можно будет увидеть несостоятельность фактов обвинения.

Согласно сообщениям нидерландских СМИ, местные следственные органы считают необходимым обеспечить право на защиту личных данных свидетелей, так как на них может оказываться давление, и даже есть угроза их здоровью. Известно, что девять человек из данного списка уже предоставили свои показания в 2019 году.

Кроме того, направления в суд даны всем четырем подозреваемым, которые обвиняются в убийстве. При этом одному свидетелю было отказано в обеспечении анонимности, поскольку гарантировать ее практически невозможно.

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич утверждает, что когда идет расследование и есть свидетели, то право не раскрывать свою личность присутствует в рамках международного и национального законодательства.

«Но я абсолютно убежден, что дело совсем в другом. Сегодня раскрытие этих свидетелей сразу создает возможность для журналистов объективно оценить конкретные знания этих свидетелей, — выразил мнение Клинцевич в беседе с Федеральным агентством новостей. — Очень многие вещи там до безумия надуманы, некомпетентны и вырваны из контекста. Поэтому нас ждет очень интересный спектакль и клоунада. Я уверен, что все эти вещи будут проведены с учетом беспрецедентного нарушения как национального, так и международного законодательства».

Обвинение по делу MH17 не может предоставить реальные доказательства вины России. По его словам, раскрытие имеющейся информации может не понравиться всему мировому сообществу, утверждает политик.

«Это уникальная операция по фальсификации и демонизации Российской Федерации. Она подходит к концу, в ближайшее время будут раскрыты карты, и мы увидим несостоятельность, которую сегодня проявило международное сообщество в этом политическом процессе, навязанном американцами. Поверьте мне, правда все равно станет достоянием. Над этим судом будет много троллей и смешных моментов», — добавил член Совфеда.

Ранее независимыми журналистами Bonanza Media были опубликованы выдержки из документов Службы военной разведки Нидерландов от 2016 года. Согласно этим данным, на месте крушения Boeing-777 не найдено ни одного ЗРК «Бук».

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков убежден, что эти данные подтверждают правоту Москвы. Расследование государственной прокуратуры (JIT) Нидерландов он назвал ангажированным, так как в нем не участвовали представители России.

Российский МИД также рассматривают расследование JIT как инструмент политических игр западных стран. В Международной следственной группе также не учли информацию жителей Дебальцево, которые в день крушения MH17 видели в небе украинские самолеты.

Напомним, Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение в Донецкой области в 2014 году, погибли 298 человек. Суд Гааги рассмотрит материалы дела 9 марта 2020 года.