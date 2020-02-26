Марков объяснил, как Россия может принудить Украину к братским отношениям

Москва, 26 февраля. Силовое принуждение к братским отношениям, о котором говорил бывший помощник российского лидера Владислав Сурков в контексте отношений РФ и Украины, — это не оккупация, а демонстрация Москвой силы, после которой большая часть украинцев начинает любить соседа и тянуться к нему, считает политолог Сергей Марков.

Ранее бывший помощник российского президента заявил, что отношения между Москвой и Киевом никогда не были простыми. По его мнению, единственный метод наладить отношения — «принуждение силой к братским отношениям».

«Имеется в виду, конечно, не оккупация Россией Украины, а демонстрация Россией силы, после которой абсолютное большинство жителей Украины начинают любить сильную Россию и тянутся к ней, — объяснил Марков на своей странице в соцсети Facebook. — И изоляция антироссийского меньшинства, действующего в интересах внешних сил, пытающихся поссорить Россию и Украину».

Отношения между Киевом и Москвой обострились после государственного переворота на Украине в 2014 году. Тогда новое украинское руководство объявило о европейской интеграции как приоритетном направлении внешней политики и обвинило Россию «во вмешательстве» в дела страны. Москва все обвинения категорически отвергает и неоднократно заявляла, что заинтересована в выходе Киева из политического и экономического кризиса.