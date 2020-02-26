НАСА опубликовало фотографии таяния ледников в Антарктиде

Москва, 26 февраля. НАСА опубликовало фотографии тающих ледников на острове Игл в Антарктиде. Фотографии были сделаны с 4 по 13 февраля. Как уточнили ученые, изображения сделал прибор дистанционного зондирования Operational Land Imager, установленный на спутнике Landsat-8.

В начале февраля НАСА сообщало, что в северной части Антарктического полуострова был зафиксирован исторический температурный рекорд — 18,3 градуса выше нуля. Эти данные были получены на научно-исследовательской станции «Эсперанса». До этого времени рекордной для континента температурой были 17,5 градуса. Столбики термометра показали эту отметку в 2015 году.

Как уточнили в управлении, с 6 по 11 февраля снежный покров растаял. Он ушел на десять сантиметров в глубину, что составляет пятую часть от всего снега, накапливающегося за год.

Ранее ученые нашли причину таяния ледников в Западной Антарктиде. Климатологи из США провели анализ изменения климата на планете в период с 1994 по 2017 годы. Они обратили внимание на таяние ледников в Антарктиде и решили найти причину этого явления. Как оказалось, воздействие на ледники оказывает течение Эль-Ниньо, которое активизировалось в Тихом океане около двух лет назад. Его теплые воды направляются в сторону Западной Антарктиды, где находятся вечные льды.

Ледники из моря Амундсена под влиянием Эль-Ниньо значительно увеличиваются в объеме наземной части, однако сильно тают под водой. За последние 23 года их высота уменьшилась на пять метров.