«Новая газета» пытается оправдать террористов «Сети», используя антисталинские фейки Хрущева

В начале февраля Приволжский окружной военный суд вынес обвинительный приговор семи членам запрещенной в России террористической группировки «Сеть». Следствием было установлено, что в 2018 году группа анархистов готовила серию терактов в городах России и Белоруссии.

Несмотря на тот факт, что при обыске у молодых людей обнаружили оружие, гранаты и химикаты для изготовления самодельных бомб, а также часть арестованных по делу дали признательные показания, российская оппозиция попыталась выставить бомбистов политзаключенными по той лишь причине, что они не успели ничего совершить.

Анархо-мазохизм в группировке «Сеть»

Вероятно, понадеявшись на поддержку либералов, адвокаты посоветовали своим подзащитным отказаться от данных ранее показаний и сочинить абсурдные истории про пытки. По факту столь громких обвинений правоохранительными органами была проведена проверка, которая не подтвердила байки о пытках, зато выяснила, откуда у «сетевиков» появлялись травмы.

Так, в своем журналистском расследовании телеканал НТВ показал кадры со скрытой видеокамеры, установленной в камере лидера группировки Дмитрия Пчелинцева. На них видно, как он намеренно разбивает туалет, чтобы с помощью осколков нанести себе травмы и притвориться тяжело раненным.

И хотя фейк о пытках развалился со скандалом, либералы продолжили его раскручивать с целью демонизировать российскую правоохранительную систему. Для наиболее эффектного насаждения паники среди своих читателей оппозиционные СМИ и блогеры крайне навязчиво проводят параллели с репрессиями 1937 года в СССР. Причем на этом пути они не брезгуют использовать настолько старые вбросы, одно упоминание которых является признаком дурного тона.

В дело идут даже фейки Хрущева

Так, 24 февраля, как раз перед возобновлением судебных слушаний в Санкт-Петербурге по делу еще двух участников «Сети», «Новая газета» опубликовала статью «Забойщики и писари». В ней именитый журналист Леонид Млечин попытался рассказать о пытках политзаключенных в Советской России при Иосифе Сталине. Сам Млечин «Сеть» в своем материале не упоминает, но оппозиционно настроенным читателям НГ аналогия предельно понятна.

Кроме того, о заказном характере статьи свидетельствует тот факт, что она выстроена на фейке, созданном в далеком 1956 году с подачи Никиты Хрущева для так называемого развенчания культа личности Сталина. Речь идет о документе, который выдается антисталинистами и антикоммунистами за шифротелеграмму Иосифа Виссарионовича, в которой он якобы официально разрешает в стране пытки.

Сразу стоит отметить, что документ с приведенным текстом действительно хранится в Архиве президента России, но историки неоднократно доказывали, что к Сталину он отношения не имеет и появился уже после его смерти. В частности, об этом рассказывали известные эксперты по истории СССР Арсен Мартиросян и Игорь Пыхалов.

Например, Млечин в статье для «Новой газеты» заявляет, что шифротелеграмма подписана Сталиным. На самом же деле на указанной бумажке подписи Иосифа Виссарионовича нет в принципе, это просто машинописный документ с рукописными вставками, который никогда и нигде не упоминался до того, как Никита Хрущев принялся развенчивать культ личности Сталина. Историки приводят целый ряд других аргументов, которые доказывают фальсификацию этой «шифрограммы».

Таким образом, Млечин в своей статье о пытках не просто использует фейк, но и намеренно вводит читателей в заблуждение, но для него это не ново. В своем YouTube-канале с говорящим названием «История Леонида Млечина» он регулярно пытается очернить Россию и СССР, при этом оправдывая любые действия западных стран, даже военные преступления.

Псевдоисторик-пропагандист на содержании у Запада

Так, 21 февраля на своем канале журналист опубликовал видео о бомбардировке Дрездена — совместной операции американо-британских ВВС, в результате которой город был полностью уничтожен, а порядка 135 тысяч мирных жителей, беженцев и раненых солдат сгорело заживо.

Многие советские, немецкие и даже американские историки считают бомбардировку военным преступлением, например, такого мнения придерживается британский ветеран Второй мировой войны Виктор Грегг, который сам находился во время бомбардировки в Дрездене в качестве военнопленного и выжил.

Но Млечин имеет собственное мнение и уверяет своих подписчиков, что уничтожение города было оправданно. Он уверяет, что число жертв преувеличено — не более 25 тысяч человек, а если кто-то считает иначе, значит, он верит пропаганде Геббельса, который заявлял о гибели в городе 200 тысяч человек. Абсурдность такого мнения заключается в том, что версия о гибели 25 тысяч человек также выстроена на данных, объявленных чиновниками нацистской Германии. Но в этот список попали только жители Дрездена, а беженцев никто не считал. Тем временем генерал ВВС США Айра Икер, возглавлявший штаб ВВС США в 1945 году, оценивал размах трагедии именно в 135 тысяч человеческих жизней. Вопрос, кому верить в такой ситуации, можно считать риторическим.

Отлично видно, как журналист Млечин манипулирует фактами, очерняя СССР и оправдывая преступления Запада. Делает он это явно не бесплатно и очевидно гордится своей «работой». Об этом можно судить по тому факту, что записывает свои ролики постоянный автор «Новой газеты» на фоне любопытной награды — премии «Просветитель».

Данная награда учреждена олигархом Дмитрием Зиминым, сбежавшим в США, и его фондом «Династия». Последний признан в России иностранным агентом, а значит, через него поступали деньги иностранных спонсоров для российских «просветителей». На примере Млечина отлично видно, «просветительские» проекты какого плана спонсировал Зимин.

Как видно, либеральная оппозиция сегодня продолжает активно использовать фейки как для извращения истории России, так и для своих политических нужд. Они охотно предают свое прошлое ради защиты террористов, главной идеей которых является уничтожение российского государства. Особенно печально, что происходит это безобразие накануне 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.