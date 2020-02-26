Хованская объяснила отказ рабочей группы от изменений в преамбуле конституции

Москва, 26 февраля. Идея изменить преамбулу Конституции РФ влечет за собой необходимость принятия нового основного закона страны. Об этом заявила член рабочий группы по поправкам в конституцию, депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Галина Хованская.

Она подчеркнула, что работа по подготовке поправок в конституцию идет сложно. По словом депутата, процесс, действительно, тяжелый.

«Сразу было заявлено, что мы не принимаем и не рассматриваем те поправки, которые подаются к первой, второй и девятой главе. Там другая процедура: созывается Конституционное собрание, проводится официальный референдум — тогда всю конституцию можно уже называть новой конституцией», — пояснила Галина Хованская.

Она обратила внимание на то, что рабочая группа готовит поправки к действующей Конституции Российской Федерации. Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» также прокомментировала возможность изменения преамбулы основного законы страны. С ее точки зрения, она должна остаться неизменной.

Хованская пояснила, что в настоящее время поступает много предложений по изменению преамбулы.

«Но те, кто выходит с таким предложением, видимо, не дочитали преамбулу до конца. В конце говорится «…мы принимаем конституцию». А мы не принимаем конституцию, мы принимаем поправки», — добавила член рабочий группы, заметив, что некоторые предложения по изменению преамбулы могу иметь негативные последствия.

Галина Хованская заявила, что менять сейчас ее не надо. Позицию депутата подержал сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в конституцию Павел Крашенинников.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 15 января выступил с посланием к Федеральному собранию. Он поставил несколько ключевых задач, касающихся повышения уровня жизни россиян, улучшения качества образования и медицины, обеспечения помощи многодетным семьям, и предложил внести ряд поправок в Конституцию РФ, отмечает «Газета.ru». Путин поручил начать подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам к конституции. Ответственность за подготовку голосования глава государства возложил на Центральную избирательную комиссию. Кроме того, была сформирована рабочая группа.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что не все инициативы, предложенные в рамках работы группы по поправкам, войдут в конституцию.