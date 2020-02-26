Эксперт Дудчак уверен, что надежный Рунет смягчит действие западных санкций

Москва, 26 февраля. Законопроект о надежном интернете позволит смягчить действие западных санкций в отношении России. Такое мнение выразил политолог и экономист Александр Дудчак.

В разговоре с корреспондентом издания «Экономика сегодня» эксперт отметил, что документ предполагает меры, необходимые в случае отключения России от Сети.

«Прекращение подобного доступа может нанести значительный экономический и социальный ущерб. Россияне привыкли использовать мессенджеры, социальные платформы и платежные системы», — подчеркнул Дудчак.

Он пояснил, что при отключении Сети остановится обмен данными в сфере финансов и госуправления.

«Избежать подобного поможет законопроект, направленный на устойчивую работу системы при любых внешних угрозах», — добавил политолог.

По его мнению, законопроект будет способствовать тому, что влияние западных санкций снизится.

«Действия Запада можно назвать настоящим беспределом на всех уровнях. Этот законопроект позволит минимизировать влияние ограничений», — уверен Дудчак.

Кроме того, реализация положений документа повысит безопасность российского сегмента всемирной паутины.