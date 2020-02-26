Эксперт Дудчак уверен, что надежный Рунет смягчит действие западных санкций

Москва, 26 февраля. Законопроект о надежном интернете позволит смягчить действие западных санкций в отношении России. Такое мнение выразил политолог и экономист Александр Дудчак.
В разговоре с корреспондентом издания «Экономика сегодня» эксперт отметил, что документ предполагает меры, необходимые в случае отключения России от Сети.
«Прекращение подобного доступа может нанести значительный экономический и социальный ущерб. Россияне привыкли использовать мессенджеры, социальные платформы и платежные системы», — подчеркнул Дудчак.
Он пояснил, что при отключении Сети остановится обмен данными в сфере финансов и госуправления.
«Избежать подобного поможет законопроект, направленный на устойчивую работу системы при любых внешних угрозах», — добавил политолог.
По его мнению, законопроект будет способствовать тому, что влияние западных санкций снизится.
«Действия Запада можно назвать настоящим беспределом на всех уровнях. Этот законопроект позволит минимизировать влияние ограничений», — уверен Дудчак.
Кроме того, реализация положений документа повысит безопасность российского сегмента всемирной паутины.
«При использовании суверенного Рунета граждане и различные финансовые организации не будут опасаться за свои данные, так как благодаря этому законопроекту будет создана стабильная инфраструктура», — заключил политолог.