Сатановский, Онтиков и Анохин проанализировали для ФАН интервью Сарраджа турецкому СМИ

Премьер ПНС Файез Саррадж выступил с громкими заявлениями на платформе турецкого правительственного информагентства Anadolu. Однако российские политологи указали на ложь и лицемерие политика.

Федеральное агентство новостей выбрало наиболее противоречивые и эмоциональные высказывания премьер-министра так называемого Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа и представило их экспертному сообществу. Проанализировать интервью для ФАН согласились основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока», профессор Евгений Сатановский, востоковед и публицист Андрей Онтиков и вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин.

Сотрудничество ПНС с Турцией

Это незаконно, но это происходит. Причины, связи и предпосылки союза премьер-министра так называемого ПНС Файеза Сарраджа и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Мы сотрудничаем с Турцией. Это законное право ПНС. Это наш долг перед нашим народом в рамках суверенитета Ливии. Мы защищаем наш народ от этих нападающих», — заявил Саррадж в интервью турецкому правительственному изданию Anadolu.

Как нелегитимное Правительство национального согласия может утверждать о законных правах на сотрудничество с каким-либо другим государством, тем более в аспекте военных действий, рассказал Евгений Сатановский:

«Со спокойным выражением лица. Любая структура, легитимная, нелегитимная, может сотрудничать в этом мире с кем хочет. Легитимность его на той территории, которую он контролирует, — 200 процентов: он ее контролирует, все. Поскольку у Эрдогана никаких партнеров в Ливии нет, он берет того, который есть, учитывая его этническое происхождение и то, что он опирается в качестве вооруженной силы на Мисурату, где исторически сильны позиции Турции. До конца 1911 Турция была метрополией, а Ливия ее провинцией, где располагались турецкие гарнизоны. Кроме того, в Мисурате основная сила — «Братья мусульмане» (террористическая организация, запрещена в РФ — прим.ред.), как и в турецкой партии власти «Справедливость и развитие». Ребята договорились. А вопрос о том, как же они могут или не могут это делать — это вопрос теоретический, к реальной жизни вообще никакого отношения не имеющий. Все понятно: Эрдоган опирается в Ливии на Сарраджа, у последнего палочка-выручалочка — Эрдоган, ничего нового».

Помимо этого, интересная деталь — мотивы политического курса Эрдогана, зачем и с какой целью он поддерживает так называемое Правительство нацсогласия, срок легитимности которого давно истек.

«Политический курс Эрдогана — это экспансия. У него теперь война на три фронта: в Сирии, в Ливии и еще вокруг Северного Кипра. До сих пор и на два-то фронта никому толком не удавалось ничего выиграть, но это же Эрдоган… У него есть свои, во-первых, экономические, а во-вторых, политические интересы, речь идет о внутренней политике, разумеется. Нагнетание обстановки перед выборами для Эрдогана вещь хорошая. Коней на переправе не меняют, а у него в Турции откровенно слабое положение, оппозиция чрезвычайно его пощипывает. И с экономикой в стране все плохо. Когда все плохо, главное найти какой-нибудь внешний конфликт, который будет отвлекать внимание населения. Достаточно посмотреть на истерику вокруг провинции Идлиб и российской поддержки Асада. Кроме того, конечно, у Эрдогана есть свои приоритеты, например, исламизм в турецком варианте: «Братья-мусульмане»1 — forever. Как раз тот самый случай: Саррадж, Мисурата, Эрдоган», — объяснил ученый-востоковед Сатановский.

Лицемерная узурпация власти в Ливии

Файез Саррадж продолжает прикрываться мирным населением и говорить о терроризме. Однако за время существования ПНС, злодеяния и хаос в Ливии только возрастает. И это неудивительно, учитывая, что именно Саррадж, незаконно удерживающий власть в стране, заинтересован в эскалации ситуации.

«Отношения между Ливией и Турцией установились уже давно. Мы обращались к США, Великобритании, Италии и Турции. Только Турция ответила положительно на наш призыв прийти на помощь. В рамках меморандума с Турцией будет осуществляться борьба с терроризмом, обучение военных и контроль нелегальных мигрантов. Мы не хотели этой войны. Но мы вступили в нее, чтобы защитить себя, нашу семью. Мы защищались, чтобы достичь гражданского и демократического государства, которое является нашей целью. Мы противостоим попытке государственного переворота против законной администрации», — разглагольствовал премьер в турецких СМИ.

Согласно Схиратским соглашениям, ПНС не является законным, срок его правления давно истек. Поэтому интересно узнать, какие истинные цели преследует Саррадж, чьи тезисы не выдерживают конструктивной критики и детального анализа, у востоковеда и публициста Андрея Онтикова:

«Слово «переворот», которое употребляет Саррадж, в данном случае употреблять неправильно. Переворот — это когда кто-то против кого-то. В Ливии же еще в 2015 году заключены Схиратские соглашения, которые предполагали формирование того самого Правительства нацсогласия и президентского совета, в котором должны были быть представлены все ведущие ливийские политические силы. Но всего этого сделано не было — это первое. Второе, Схиратские соглашения также предполагали, что состав ПНС будет утвержден парламентом, который сейчас заседает в Тобруке, этого тоже не произошло. Соответственно, если определяться с терминами, наверное, прежде всего стоит говорить об узурпации власти совершенно определенной группой лиц: Файезом Сарраджем и его окружением, которые тесно связаны с запрещенной в России террористической организацией «Братья-мусульмане». Вот и все».

Сегодня все, что остается Сарраджу — оправдываться, но слова премьера меркнут на фоне реальных событий и совокупности всех нарушений различных соглашений со стороны ПНС.

«Нынешние речи, жалобы и попытки хоть сколько-нибудь обелить репутацию связаны только с одним — вокруг ПНС складывается не самая приятная ситуация. Наступление Хафтара [фельдмаршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар] продолжается, и судя по всему, ни о каком перемирии говорить не приходится. Для фельдмаршала это абсолютно правильная позиция, зачем идти на перемирие с преступниками? К тому же, когда они требуют, чтобы его силы отошли к позициям апреля 2018 года, когда было объявлено наступление на Триполи. Попытки Турции как-то поддержать ПНС имеют место, но натыкаются на жесткую реакцию со стороны европейцев, потому что турки ведь не просто отправляют в Ливию боевиков, сирийских своих военных, еще идет речь и о попытке устроить передел восточного Средиземноморья. В ноябре прошлого года, если я не ошибаюсь, было подписано два меморандума, первый — о военной помощи, на него основное внимание обратили российские СМИ, хотя, на мой взгляд, куда более опасный и беспрецедентный второй меморандум — о разделе морских зон. Согласно последнему, Турция получает условное право хозяйничать в ряде районов восточного Средиземноморья, богатых газовыми месторождениями. Это вызвало сильнейший гнев со стороны Египта, Греции и Кипра. Против него выступила Франция, во многом поддерживающая линию Хафтара. Интересно, что даже Италия, которая является давним союзником ПНС в Триполи, не поддержала эти соглашения», — напомнил Онтиков.

Эксперт добавил, что намерение европейцев провести наблюдательную миссию по поводу поддержания оружейного эмбарго в Средиземном море прежде всего ударит по Правительству национального согласия:

«Если европейцам удастся предотвратить или хотя бы нанести серьезный удар по поставкам военного снаряжения находящимся в Триполи бандам, то, возможно я залихватски говорю, но Сарраджу придется капитулировать перед Хафтаром. На фоне всего вышеперечисленного слова Сарраджа о «стремлении построить гражданское и демократическое общество» выглядят не просто несостоятельно, а лицемерно. Ведь были совершенно определенные договоренности касательно Схиратских соглашений, в которых прописаны определенные пункты и шаги по урегулированию ливийского кризиса. Но фактически власть была оккупирована Сарраджем. Помимо этого, был план спецпосланника генсека ООН по Ливии Гассана Саламе, который тоже пытался «модернизировать» и реформировать соглашения, но и это ни к чему хорошему не привело. Были попытки Египта сдвинуть ситуацию с мертвой точки, создать какие-то единые ливийские вооруженные силы, они также успехом не увенчались. Все потому что идет банальная узурпация власти и попытка представить ситуацию так, будто бы Хафтара нет, хотя абсолютно всем понятно, что он серьезнейший игрок на ливийском политическом поле, а его хотят попросту отодвинуть от всех процессов. Мол, отойди отсюда, мы сами все решим. Естественно, так не получится. Единственный правильный термин для Сарраджа — узурпация власти и попытка любыми путями удержать контроль над страной».

Медиакампания ПНС в турецких СМИ: Лучшая защита — нападение

Саррадж понимает, что удерживает власть незаконно, и боится ее потерять. Это объясняет его желание исказить факты. Но дружественная нелегитимному правительству Турция предоставляет премьеру такую возможность и публикует его интервью на государственном пропагандистском ресурсе.

«Процесс 5+5 долгий. В этой войне нет победивших и нет проигравших. Но те, кто вершит эти преступления, и те, кто им помогает, должны ответить за свои поступки. Действия ЛНА и их союзников — это военные преступления», — возмущался глава ПНС.

При этом перемирие в Ливии официально все еще продолжается, но на данный момент многочисленные нарушения режима прекращения огня зафиксированы именно со стороны так называемого Правительства нацсогласия. Причем с момента включения Турции в ливийский кризис провокации со стороны Сарраджа возросли, как и качество обстрелов.

«Турция продолжает политику расширения влияния в северной Африке, для этого посылает в Ливию корабли с вооружением для оснащения местных группировок, отправляет игиловцев (боевиков запрещенной в РФ группировки ИГИЛ1, — Прим. ФАН), все идет по тому же сценарию, что и во времена Османской империи, ничего нового здесь, увы, нет. Эрдоган уже не знает, что делать: на Западе его не принимают, с правительством США он рассорился, напряженные отношения и в Сирии. Сейчас он напоминает разъяренного тигра в клетке, не знает, на кого броситься, а самое удобное для него — войти в открытую форточку Ливии и спустить пар. Медиакампания ПНС, развернутая в турецких СМИ, является наглядным примером пословицы «лучшая защита — это нападение». Ведь Саррадж и его сторонники, в том числе из этой шайки под названием ПНС, и сами прекрасно понимают, что удерживают власть незаконно», — рассказал вице-президент Российской академии геополитических проблем Анохин.

И подчеркнул, что мирное население Ливии и сама страна не должны страдать от жадности и амбиций Сарраджа.

«Дело в том, что власть никто просто так не отдает, ее либо передают по закону, либо отнимают силой. Сейчас, после появления игиловцев (ИГ1, террористическая организация, запрещена в РФ, — Прим. ФАН) на стороне так называемого Правительства национального согласия авторитет Сарраджа и Эрдогана страшно упал в лице общественности. И мы можем предположить, что к весне номинальное двоевластие в Ливии завершится победой фельдмаршала, который возьмет власть, и народ его поддержит. К сожалению, Россия связана с Эрдоганом «Турецким потоком», однако это не отменяет того факта, что все его действия разрушают страны, прежде всего Ливию. И лучше бы он был глуп, чем делал это сознательно», — заключил эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.