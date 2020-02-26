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Сатановский, Онтиков и Анохин проанализировали для ФАН интервью Сарраджа турецкому СМИ

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Сатановский, Онтиков и Анохин проанализировали для ФАН интервью Сарраджа турецкому СМИ

Премьер ПНС Файез Саррадж выступил с громкими заявлениями на платформе турецкого правительственного информагентства Anadolu. Однако российские политологи указали на ложь и лицемерие политика.

Федеральное агентство новостей выбрало наиболее противоречивые и эмоциональные высказывания премьер-министра так называемого Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа и представило их экспертному сообществу. Проанализировать интервью для ФАН согласились основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока», профессор Евгений Сатановский, востоковед и публицист Андрей Онтиков и вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин.

Сотрудничество ПНС с Турцией

Это незаконно, но это происходит. Причины, связи и предпосылки союза премьер-министра так называемого ПНС Файеза Сарраджа и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Мы сотрудничаем с Турцией. Это законное право ПНС. Это наш долг перед нашим народом в рамках суверенитета Ливии. Мы защищаем наш народ от этих нападающих», — заявил Саррадж в интервью турецкому правительственному изданию Anadolu.

Сатановский, Онтиков и Анохин проанализировали для ФАН интервью Сарраджа турецкому СМИ

Как нелегитимное Правительство национального согласия может утверждать о законных правах на сотрудничество с каким-либо другим государством, тем более в аспекте военных действий, рассказал Евгений Сатановский:

«Со спокойным выражением лица. Любая структура, легитимная, нелегитимная, может сотрудничать в этом мире с кем хочет. Легитимность его на той территории, которую он контролирует, — 200 процентов: он ее контролирует, все. Поскольку у Эрдогана никаких партнеров в Ливии нет, он берет того, который есть, учитывая его этническое происхождение и то, что он опирается в качестве вооруженной силы на Мисурату, где исторически сильны позиции Турции. До конца 1911 Турция была метрополией, а Ливия ее провинцией, где располагались турецкие гарнизоны. Кроме того, в Мисурате основная сила — «Братья мусульмане» (террористическая организация, запрещена в РФ — прим.ред.), как и в турецкой партии власти «Справедливость и развитие». Ребята договорились. А вопрос о том, как же они могут или не могут это делать — это вопрос теоретический, к реальной жизни вообще никакого отношения не имеющий. Все понятно: Эрдоган опирается в Ливии на Сарраджа, у последнего палочка-выручалочка — Эрдоган, ничего нового».

Сатановский, Онтиков и Анохин проанализировали для ФАН интервью Сарраджа турецкому СМИ

Помимо этого, интересная деталь — мотивы политического курса Эрдогана, зачем и с какой целью он поддерживает так называемое Правительство нацсогласия, срок легитимности которого давно истек.

«Политический курс Эрдогана — это экспансия. У него теперь война на три фронта: в Сирии, в Ливии и еще вокруг Северного Кипра. До сих пор и на два-то фронта никому толком не удавалось ничего выиграть, но это же Эрдоган… У него есть свои, во-первых, экономические, а во-вторых, политические интересы, речь идет о внутренней политике, разумеется. Нагнетание обстановки перед выборами для Эрдогана вещь хорошая. Коней на переправе не меняют, а у него в Турции откровенно слабое положение, оппозиция чрезвычайно его пощипывает. И с экономикой в стране все плохо. Когда все плохо, главное найти какой-нибудь внешний конфликт, который будет отвлекать внимание населения. Достаточно посмотреть на истерику вокруг провинции Идлиб и российской поддержки Асада. Кроме того, конечно, у Эрдогана есть свои приоритеты, например, исламизм в турецком варианте: «Братья-мусульмане»1 — forever. Как раз тот самый случай: Саррадж, Мисурата, Эрдоган», — объяснил ученый-востоковед Сатановский.  

Сатановский, Онтиков и Анохин проанализировали для ФАН интервью Сарраджа турецкому СМИ

Лицемерная узурпация власти в Ливии

Файез Саррадж продолжает прикрываться мирным населением и говорить о терроризме. Однако за время существования ПНС, злодеяния и хаос в Ливии только возрастает. И это неудивительно, учитывая, что именно Саррадж, незаконно удерживающий власть в стране, заинтересован в эскалации ситуации.

«Отношения между Ливией и Турцией установились уже давно. Мы обращались к США, Великобритании, Италии и Турции. Только Турция ответила положительно на наш призыв прийти на помощь. В рамках меморандума с Турцией будет осуществляться борьба с терроризмом, обучение военных и контроль нелегальных мигрантов. Мы не хотели этой войны. Но мы вступили в нее, чтобы защитить себя, нашу семью. Мы защищались, чтобы достичь гражданского и демократического государства, которое является нашей целью. Мы противостоим попытке государственного переворота против законной администрации», — разглагольствовал премьер в турецких СМИ.

Сатановский, Онтиков и Анохин проанализировали для ФАН интервью Сарраджа турецкому СМИ

Согласно Схиратским соглашениям, ПНС не является законным, срок его правления давно истек. Поэтому интересно узнать, какие истинные цели преследует Саррадж, чьи тезисы не выдерживают конструктивной критики и детального анализа, у востоковеда и публициста Андрея Онтикова:

«Слово «переворот», которое употребляет Саррадж, в данном случае употреблять неправильно. Переворот — это когда кто-то против кого-то.  В Ливии же еще в 2015 году заключены Схиратские соглашения, которые предполагали формирование того самого Правительства нацсогласия и президентского совета, в котором должны были быть представлены все ведущие ливийские политические силы. Но всего этого сделано не было — это первое. Второе, Схиратские соглашения также предполагали, что состав ПНС будет утвержден парламентом, который сейчас заседает в Тобруке, этого тоже не произошло. Соответственно, если определяться с терминами, наверное, прежде всего стоит говорить об узурпации власти совершенно определенной группой лиц: Файезом Сарраджем и его окружением, которые тесно связаны с запрещенной в России террористической организацией «Братья-мусульмане». Вот и все».

Сатановский, Онтиков и Анохин проанализировали для ФАН интервью Сарраджа турецкому СМИ

Сегодня все, что остается Сарраджу — оправдываться, но слова премьера меркнут на фоне реальных событий и совокупности всех нарушений различных соглашений со стороны ПНС. 

«Нынешние речи, жалобы и попытки хоть сколько-нибудь обелить репутацию связаны только с одним — вокруг ПНС складывается не самая приятная ситуация. Наступление Хафтара [фельдмаршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар] продолжается, и судя по всему, ни о каком перемирии говорить не приходится. Для фельдмаршала это абсолютно правильная позиция, зачем идти на перемирие с преступниками? К тому же, когда они требуют, чтобы его силы отошли к позициям апреля 2018 года, когда было объявлено наступление на Триполи.

Попытки Турции как-то поддержать ПНС имеют место, но натыкаются на жесткую реакцию со стороны европейцев, потому что турки ведь не просто отправляют в Ливию боевиков, сирийских своих военных, еще идет речь и о попытке устроить передел восточного Средиземноморья. В ноябре прошлого года, если я не ошибаюсь, было подписано два меморандума, первый — о военной помощи, на него основное внимание обратили российские СМИ, хотя, на мой взгляд, куда более опасный и беспрецедентный второй меморандум — о разделе морских зон. Согласно последнему, Турция получает условное право хозяйничать в ряде районов восточного Средиземноморья, богатых газовыми месторождениями. Это вызвало сильнейший гнев со стороны Египта, Греции и Кипра. Против него выступила Франция, во многом поддерживающая линию Хафтара. Интересно, что даже Италия, которая является давним союзником ПНС в Триполи, не поддержала эти соглашения», — напомнил Онтиков.

Сатановский, Онтиков и Анохин проанализировали для ФАН интервью Сарраджа турецкому СМИ

Эксперт добавил, что намерение европейцев провести наблюдательную миссию по поводу поддержания оружейного эмбарго в Средиземном море прежде всего ударит по Правительству национального согласия:

«Если европейцам удастся предотвратить или хотя бы нанести серьезный удар по поставкам военного снаряжения находящимся в Триполи бандам, то, возможно я залихватски говорю, но Сарраджу придется капитулировать перед Хафтаром. На фоне всего вышеперечисленного слова Сарраджа о «стремлении построить гражданское и демократическое общество» выглядят не просто несостоятельно, а лицемерно. Ведь были совершенно определенные договоренности касательно Схиратских соглашений, в которых прописаны определенные пункты и шаги по урегулированию ливийского кризиса. Но фактически власть была оккупирована Сарраджем.

Помимо этого, был план спецпосланника генсека ООН по Ливии Гассана Саламе, который тоже пытался «модернизировать» и реформировать соглашения, но и это ни к чему хорошему не привело. Были попытки Египта сдвинуть ситуацию с мертвой точки, создать какие-то единые ливийские вооруженные силы, они также успехом не увенчались. Все потому что идет банальная узурпация власти и попытка представить ситуацию так, будто бы Хафтара нет, хотя абсолютно всем понятно, что он серьезнейший игрок на ливийском политическом поле, а его хотят попросту отодвинуть от всех процессов. Мол, отойди отсюда, мы сами все решим. Естественно, так не получится. Единственный правильный термин для Сарраджа — узурпация власти и попытка любыми путями удержать контроль над страной».

Сатановский, Онтиков и Анохин проанализировали для ФАН интервью Сарраджа турецкому СМИ

Медиакампания ПНС в турецких СМИ: Лучшая защита — нападение

Саррадж понимает, что удерживает власть незаконно, и боится ее потерять. Это объясняет его желание исказить факты. Но дружественная нелегитимному правительству Турция предоставляет премьеру такую возможность и публикует его интервью на государственном пропагандистском ресурсе.

«Процесс 5+5 долгий. В этой войне нет победивших и нет проигравших. Но те, кто вершит эти преступления, и те, кто им помогает, должны ответить за свои поступки. Действия ЛНА и их союзников — это военные преступления», — возмущался глава ПНС.

При этом перемирие в Ливии официально все еще продолжается, но на данный момент многочисленные нарушения режима прекращения огня зафиксированы именно со стороны так называемого Правительства нацсогласия. Причем с момента включения Турции в ливийский кризис провокации со стороны Сарраджа возросли, как и качество обстрелов.

Сатановский, Онтиков и Анохин проанализировали для ФАН интервью Сарраджа турецкому СМИ

«Турция продолжает политику расширения влияния в северной Африке, для этого посылает в Ливию корабли с вооружением для оснащения местных группировок, отправляет игиловцев (боевиков запрещенной в РФ группировки ИГИЛ1, — Прим. ФАН), все идет по тому же сценарию, что и во времена Османской империи, ничего нового здесь, увы, нет. Эрдоган уже не знает, что делать: на Западе его не принимают, с правительством США он рассорился, напряженные отношения и в Сирии. Сейчас он напоминает разъяренного тигра в клетке, не знает, на кого броситься, а самое удобное для него — войти в открытую форточку Ливии и спустить пар.

Медиакампания ПНС, развернутая в турецких СМИ, является наглядным примером пословицы «лучшая защита — это нападение». Ведь Саррадж и его сторонники, в том числе из этой шайки под названием ПНС, и сами прекрасно понимают, что удерживают власть незаконно», — рассказал вице-президент Российской академии геополитических проблем Анохин.

И подчеркнул, что мирное население Ливии и сама страна не должны страдать от жадности и амбиций Сарраджа.

Сатановский, Онтиков и Анохин проанализировали для ФАН интервью Сарраджа турецкому СМИ

«Дело в том, что власть никто просто так не отдает, ее либо передают по закону, либо отнимают силой. Сейчас, после появления игиловцев (ИГ1, террористическая организация, запрещена в РФ, — Прим. ФАН) на стороне так называемого Правительства национального согласия авторитет Сарраджа и Эрдогана страшно упал в лице общественности. И мы можем предположить, что к весне номинальное двоевластие в Ливии завершится победой фельдмаршала, который возьмет власть, и народ его поддержит. К сожалению, Россия связана с Эрдоганом «Турецким потоком», однако это не отменяет того факта, что все его действия разрушают страны, прежде всего Ливию. И лучше бы он был глуп, чем делал это сознательно», — заключил эксперт.

Сатановский, Онтиков и Анохин проанализировали для ФАН интервью Сарраджа турецкому СМИ

1 Организация запрещена на территории РФ.

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