Сурков объяснил, почему президентские сроки в России могут быть обнулены

Москва, 26 февраля. Экс-помощник президента РФ Владислав Сурков допустил обнуление президентских сроков в конституции, если в основном законе будут каким-то образом изменены полномочия главы государства.

Напомним, 11 февраля главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что в рабочей группе по изменениям в конституции обсуждается возможность обнуления президентских сроков в связи с изменением полномочий президента РФ. Сенатор Андрей Клишас тогда слова Венедиктова опроверг и назвал эту информацию «массовой конспирологией».

Сурков заявил, что планы «на эту тему» ему неизвестны: «Документы не изучал. Читал то, что было в новостях». Но по его мнению, если в итоге в конституции будут как-то уточнены полномочия президента, то правовая логика приведет к необходимости заново начать отсчет президентских сроков. При этом Сурков подчеркнул, что это его частное, «но основанное на опыте законотворчества» мнение.

«Потому что с новыми полномочиями это будет уже как бы другой институт президентства. На него не смогут распространяться ограничения нынешнего президентства», — пояснил он в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, опубликованном на портале «Актуальные комментарии».

Во всяком случае, как подчеркнул он, «если власти не пойдут на новый отсчет, они сильно погрешат против юридической чистоты».