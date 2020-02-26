Белоруссия назвала возможный размер компенсации за «грязную нефть» из России

Минск, 26 февраля. Белоруссия рассчитывает получить от России 61 млн долларов в качестве компенсации за поставку «грязной нефти». Об этом в среду заявил официальный представитель «Белнефтехима» Александр Тищенко.

«Сумма компенсации определяется из расчета 15 долларов за баррель — по технологии, аналогичной с другими соседями, с которыми российская сторона рассчиталась», — пояснил он РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что введение Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов с территории республики, а также поставки «грязной нефти» стоили Минску 2 млрд долларов.

Напомним, что в прошлом году Россия направила Белоруссии 563 тыс. тонн нефти, загрязненной хлоридами, которая попала в транзитный нефтепровод «Дружба». В результате несколько стран прекратили принимать нефть из Белоруссии. Кроме того, было повреждено оборудование на нефтеперерабатывающем заводе Мозарский. «Транснефть» уже зарезервировала 23 млрд рублей для выплаты компенсации.

21 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин в ходе их телефонного разговора согласился компенсировать около 300 млн долларов, которые Минск потерял от уменьшения таможенной пошлины в 2020 году к уровню прошлого года.

До этого Лукашенко сообщал, что, по его подсчетам, потери Белоруссии от уменьшения в России экспортной пошлины на нефть в результате налогового маневра составили около 420–430 млн долларов.