Стеклянный пистолет и детское порно — в чем обвиняют русского журналиста в Латвии

Один за другим в Риге идут уголовные процессы над русскими публицистами и правозащитниками, за которых почему-то не вступаются «Медуза», «Би-Би-Си», «Радио Свобода», «Эхо Москвы» и прочие признанные светочи демократии и свободы слова. Вот и 25 февраля в Рижском городском суде Пардаугавы начался процесс по делу известного в Латвии журналиста и главреда популярного портала Imhoclub Юрия Алексеева.

Корреспондент Федерального агентства новостей передает из здания суда все об этом уголовном деле, которое выделяется из прочих «своей дикостью», как его охарактеризовал сопредседатель «Русского союза Латвии» Мирослав Митрофанов.

«Всем выйти из зала из-за угрозы… общественной нравственности»

Едва войдя в зал, судья громогласно скомандовала прекратить съемку, не применять звукозаписывающие устройства, а также потребовала удостоверяющие личность документы у обвиняемого и его адвоката. Вслед выступила гособвинитель с ходатайством продолжить заседание суда в закрытом режиме. Причиной стало то, что Алексеев обвиняется не только в разжигании межнациональной розни и хранении патронов от пистолета Макарова, которые неожиданным образом нашлись во время одного из обысков в подвесном потолке его квартиры, но и в хранении детской порнографии, которая обнаружилась на одном из жестких дисков его компьютера спустя год после изъятия.

В ответ адвокат обвиняемого Имма Янсоне категорически настаивала на открытом слушании дела, как и сам Юрий Алексеев, заявивший судье, что скрывать ему нечего. Та решила посовещаться со своей помощницей несколько минут, а затем, возвратившись в зал, объявила процесс закрытым и попросила всех выйти.

«Это дело фантастически выделяется своими деталями, вещдоками, аргументацией стороны обвинения даже на фоне нашумевших дел Гапоненко (Александр Гапоненко — латвийский правозащитник, ученый, член правления «Русского союза Латвии», о преследовании которого ФАН писал неоднократно. — Прим. ФАН), свидетелями которых мы были в предыдущие годы, — отметил сопредседатель РСЛ и бывший евродепутат Мирослав Митрофанов за дверью судебного зала. — И даже выделяется своей дикостью на фоне дела Олега Бурака (64-летнего полковника-лейтенанта МВД ЛР — звание аналогично российскому званию подполковника — обвиняют в шпионаже в пользу России и попутно — в зоофилии. — Прим. ФАН), которое мы тоже отслеживаем и присутствовали при рассмотрении».

Собеседник ФАН акцентирует внимание на том, что слушания сделали закрытыми. Хотя судья вроде бы приняла к сведению аргументы адвоката, которая заявила, что, поскольку нет лиц, пострадавших якобы от действий Алексеева, т. е. нет фамилий, фотографий, то невозможно нанести никакому человеку и вреда, если процесс будет открытым.

«Судья решила закрыть это судебное заседание под предлогом того, что якобы прилюдное рассмотрение дела может угрожать общественной нравственности, — заметил политик. — Это выглядит смешно и, на самом деле, жалко. Очень обидно, что общественность не сможет присутствовать и воспринимать информацию. Насколько понимаем, прокурору было очень неудобно произносить вслух при стечении большого количества людей ту глупость, которая записана в обвинительном заключении. Мы надеемся все-таки, что суд закончится полным оправданием нашего товарища и свобода слова в Латвии восторжествует».

«Девушки из Полиции безопасности предлагали дружить...»

Вызванный защитой свидетелем вышеупомянутый доктор экономических наук 66-летний Александр Гапоненко рассказал ФАН остросюжетную историю, которая отчасти проливает свет на некоторые подробности дела Алексеева. Правозащитник, отметим, также обвиняется по двум уголовным делам: за «разжигание межнациональной розни к танкам США», обвинение требует заключения в тюрьму на 1 год и 10 месяцев, и за деятельность против Латвии, максимальный срок лишения свободы — 8 лет. Благодаря заступничеству ФАН его осудить пока не решились.

«Юрия обвиняют в том, что он хранил патроны для пистолета, это абсурдное обвинение, — рассказал Гапоненко. — А я хотел засвидетельствовать, откуда вообще эта тема появилась».

Профессор, родившийся 23 февраля, в День Красной армии и Военно-морского флота, поведал, как пригласил лет пять назад на свой день рождения Юру Алексеева, а тот подарил ему стеклянный пистолет, в котором был армянский коньяк. Напиток, понятно, был хорошей компанией тут же и опробован. А о подаренном пистолете Александр написал в одной из соцсетей. Затем какое-то время стеклянное оружие употреблялось в играх с внуком в войнушку и шпионов, для чего сделали даже потайное ложе в одной из книг.

Когда по первому уголовному делу сотрудники Полиции безопасности (ныне Служба госбезопасности) обыскивали дом Гапоненко, то нашли тот самый тайник для пистолета. Очень заинтересовались «где пистолет», однако пришлось их разочаровать — жена профессора выкинула в конце концов пустую склянку на помойку.

А в публичном пространстве эта история «с пистолетом» осталась. И, как предполагает Гапоненко, у инициировавших дело Алексеева сотрудников СГБ что-то отложилось. Этот пистолет их, видимо, надоумил на продолжение… И вот как-то на встрече с читателями дискуссионного «Имхоклуба» в одном из рижских клубов вновь шутили-вспоминали про подаренный пистолет, не упоминая о том, что это была тара для коньяка. А на мероприятие просочились две девушки, заплатив за входные билеты.

«Эти девушки подошли ко мне и говорят: «А вы с Алексеевым нормальные парни. Мы из Полиции безопасности. Мы думали, что вы преступники, а вы нормальные, веселые, вместе с нами вино пьете, и ничего, что у вас пистолет нашли», — рассказывает детективную историю собеседник ФАН.

Попытки объяснить «читательницам», что пистолет стеклянный, были бесполезны.

«Девушки были в подпитии, не скрывали, что из Полиции безопасности, предложили свою дружбу. Дружить с ними я не стал».

А потом в квартире Алексеева, в которой Юрий, будучи активным журналистом, часто отсутствовал (взрослые дети и внуки уже давно живут в другой стране), при обыске вдруг нашли патроны от пистолета Макарова. В двух пакетиках 34 патрона. Проведенная экспертиза, впрочем, не обнаружила его ДНК на пакетиках.

Измена Латвии в пользу Польши, США и России?

Корреспондент ФАН поинтересовался у Александра Гапоненко, на чем строится база обвинений в его уголовном деле по «измене Латвии».

«Она столь же абсурдна, как и против Юрия Алексеева, — заявил Александр Владимирович. — В материалах дела есть, например, мое письмо президенту Польши Анджею Дуде с жалобой на то, что нам не разрешают смотреть фильм «Волынь», в котором отражается геноцид поляков, совершенный бандеровцами в годы Великой Отечественной войны. За просмотр и комментарии после сеанса во время публичного обсуждения этого антинацистского фильма (он на меня произвел сильное эмоциональное воздействие), что мы не должны подобного допустить, на меня также возбуждено дело».

Профессор напоминает, что в Польше за отрицание резни на Волыни — геноцида поляков — предусмотрена уголовная ответственность.

«А нам здесь запрещают смотреть, что показывают в антинацистских фильмах, — отмечает собеседник ФАН. — Президент Дуда по этому поводу даже направил письмо в МИД Латвии. Следующий факт [в деле] — может, зрители будут смеяться, — это мое письмо нынешнему главе США Дональду Трампу. Я его поздравил до инаугурации с избранием на пост президента».

«Тем самым был нанесен вред Латвии?» — недоумевает корреспондент ФАН.

«Наверное, я работал в пользу Америки, от души поздравив Трампа публично и в программе на местном радио, где был ведущим, — предполагает Гапоненко. — Критиковал и латвийскую элиту, которая его гнобила, думая, что [президентом] будет Хиллари Клинтон. Вот, наверное, со мной рассчитываются за поддержку Трампа и обвиняют в шпионаже в пользу США — суд еще не определился, в чью пользу против Латвии я выступал».

Корреспондент ФАН поинтересовался: «Неужели там российского следа не обнаружили?»

«Российский след был, да, не буду спорить, — смиренно признает свою глубокую «вину» правозащитник. — Я был международным наблюдателем на выборах президента России. Мне присылал приглашение председатель Госдумы Вячеслав Володин. Я согласился, участвовал, затем выступил, рассказав, что все нормы были соблюдены. Это был не первый случай, когда меня приглашали [на выборы] международным наблюдателем. И потом в материалах дела, я смотрю, есть приглашение Володина, мое удостоверение наблюдателя, хотя одновременно от Латвии два депутата тоже поехали наблюдателями по линии ОБСЕ. Есть такая программа поддержки демократии в Европе. Их почему-то к суду не привлекли. Может быть, из-за того, что я русский, против меня была избрана такая кара».

Детское порно и патроны от пистолета Макарова

Пока мы общались с Александром Гапоненко и коллегами, которые рассказывали, например, когда и при каких обстоятельствах подвергались вниманию спецслужб Латвии, закончилось первое судебное заседание по первому уголовному делу Юрия Алексеева. Он вышел к «народу» и рассказал, что было и как. По словам журналиста, ему зачитали обвинительное заключение по статьям, по которым он обвиняется. Он отказался признавать себя виновным ни по одной из них.

«К сожалению, прокурор попросила сократить количество свидетелей с моей стороны, — указал Юрий. — Меня обвиняют по трем статьям. Первая — разжигание национальной розни в Интернете при помощи написания комментариев, вторая — незаконное хранение патронов к пистолету Макарова, и третья — незаконный оборот детской порнографии, которая найдена на одном из жестких дисков в моем компьютере через год. Через год Полиция безопасности обнаружила детское порно. Год им было нужно для того, чтоб найти, вот они искали и наконец нашли. Это детское порно было закачано на мой жесткий диск именно с целью объявить заседание закрытым. Потому что обвиняющей меня Полиции безопасности, которая вела следствие, меньше всего нужна публичность».

Алексеев напоминает, что обмазать грязью человека — это проверенный метод спецслужб. Как и сделать заседание закрытым, чтобы выгнать зрителей, прессу, свидетелей. Впрочем, кроме первого дела его ждет второе, процесс по которому еще впереди.

«Там еще три статьи. Это статья 80 пункт 2 — нанесение вреда Латвийскому государству группой лиц по предварительному сговору. От 5 до 15 лет [наказание], между прочим. Вторая — статья 80 пункт 1 — это деятельность в пользу иного государства, наносящая вред Латвийскому государству. И статья 74 — это оправдание преступлений Советского Союза во время Второй мировой войны. Преступлений против человечности!»

По этим статьям журналиста на допросы не вызывали, хотя после возбуждения дела прошел 1 год и 4 месяца.

«Меня в 2018 году арестовали в моей квартире, — вспоминает он. — Это было, это было… (перед днем рождения — напоминают все помнящие друзья. — Прим. ФАН). Да, 25 ноября арестовали, засадили на двое суток в кутузку, после этого выбросили под полицейский надзор и подписку о невыезде, под ночной домашний арест, который до сих пор не снят. С тех пор от Полиции безопасности ни слуху ни духу».

Следствие идет так «бурно», по словам публициста, что на допросы его не вызывают.

«И это понятно, поскольку осудить меня по этим статьям они реально не смогут, потому что это нелепость. Их задача — доставить мне максимум наказания до суда. Я сейчас два с половиной года невыездной, а я журналист, и мне быть невыездным все равно что коню — стреноженным. Мне запрещено публиковаться на моем портале «Имхоклуб». И, в конце концов, полицейский надзор — геморрой тот еще: три раза в неделю надо ходить отмечаться в полицейский околоток за 8 километров».

Вдобавок «соответствующие товарищи» забанили Юрия Алексеева в Facebook. Подобная ситуация для профессионального журналиста как удавка на шею. Чего от Юрия и добиваются, чтобы заткнуть ему рот и лишить возможности критиковать и власть, и творимое ею. У него трижды проводились обыски и трижды изымалась вся компьютерная техника вместе с телефонами… Вот такие дела в отдельно взятой стране Евросоюза.