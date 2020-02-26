Дочь Каримова предложила президенту Узбекистана 686 млн долларов в обмен на свободу

Ташкент, 26 февраля. Старшая дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова написала письмо действующему главе государства Шавкату Мирзиееву. Текст письма опубликован на странице Каримовой в Instagram.

В обращении Каримова рассказала о готовности отказаться от претензий на 686 миллионов долларов в обмен на прекращение уголовного преследования.

Каримова пожаловалась на частые переезды из одного места заключения в другое. Кроме того, она сообщила об ухудшении своего здоровья. По словам дочери бывшего главы Узбекистана, расследование против нее ведется с нарушением законодательства. По словам женщины, общая сумма изъятых у ее семьи активов и имущества составляет 1,2 миллиарда долларов. При этом она не претендует на погашение материального ущерба.

Каримова подчеркнула, что готова отказаться от замороженных в швейцарских банках денег при условии упрощенной процедуры закрытия возбужденного в отношении нее уголовного дела.

В марте 2019 года Каримовой заменили домашний арест на пребывание в колонии. Как сообщили в генеральной прокуратуре Узбекистана, бывшую узбекскую «принцессу» отправили в колонию из-за «злостного нарушения порядка» (ранее ее приговорили к пяти годам ограничения свободы, наказание она отбывала в квартире своей дочери Иман в Ташкенте).

Как напоминает «Газета.ru», в декабре 2017 года Каримову приговорили к 10 годам лишения свободы, однако затем наказание было заменено на ограничение свободы на пять лет.

Добавим, что Каримова проходила обвиняемой по делу об уклонении от уплаты налогов и хищениях. Позднее против нее было открыто еще одно дело, по которому были предъявлены обвинения в мошенничестве, а также легализации доходов.