Финалистка «Битвы экстрасенсов» предсказала будущее Заворотнюк

Москва, 26 февраля. Финалистка «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова предсказала скорый переезд тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк в Европу.

По словам ясновидящей, звезде «Моей прекрасной няни» тяжело справиться с вниманием, которое приковано к ней со стороны общественности. Заворотнюк и раньше старалась не афишировать личную жизнь, а сейчас, когда стало известно о ее болезни, «вовсе не в ее интересах сильно распространяться», указала экстрасенс.

«Болезнь у нее действительно была, но не такая серьезная, как говорили. Вести полноценную жизнь артистка пока не может. Но вскоре все изменится», — поделилась в беседе с Sobesednik.ru экстрасенс своим видением будущего звезды.

По ее мнению, 48-летняя артистка в скором времени покинет Москву и, вероятнее всего, переедет в Европу. Такие мысли, как считает Кажетта, посещают знаменитость. Заворотнюк понимает, что в России ей не дадут спокойно восстановиться, добавила экстрасенс.

Осенью прошлого года стало известно о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк, указал Infox.ru. Родные и близкие знаменитости подтвердили, что актриса больна, но не стали называть диагноз. В прессу просочилась информация, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга, напомнила «Газета.ру».

Ранее глава Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова в интервью Федеральному агентству новостей объяснила, почему публичным людям, столкнувшимся с онкологией, нужно рассказывать о своей болезни и лечении. Она, в частности, призвала Заворотнюк не делать тайны из своей болезни.