Совфед одобрил отмену штрафа за демонстрацию нацистской символики без признаков пропаганды

Москва, 26 февраля. Совет Федерации одобрил закон об исключении административной ответственности за использование нацистской символики. Авторами инициативы выступили депутаты, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, речь идет о ситуациях, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки ее пропаганды или оправдания. На них теперь не будут распространяться соответствующие положения КоАП РФ.

В беседе с корреспондентом агентства свою позицию относительно принятого решения озвучил депутат Госдумы Михаил Емельянов.

«Это попытка улучшить правоприменение. Мы отменяем наказание не в целом за использование нацистской символики, а только в определенных случаях. Здесь очень важен мотив, с какой целью демонстрируется символика — то ли это просто кадры из фильма, то ли это сознательная пропаганда нацизма. Это самое главное, и это должен определять суд», — заявил первый заместитель председателя комитета по госстроительству и законодательству.

При этом первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» также уточнил, что принятие соответствующих норм не создает дополнительных лазеек для сторонников идеологии.

«Смысл данных поправок в том, что использование нацистской символики не должно влечь административную ответственность в случаях, где это оправдано — в литературе, искусстве, кинематографии», — поделилась с ФАН член комитета Госдумы по культуре Светлана Савченко.

«Представим себе фильм «Семнадцать мгновений весны» — там же на каждом углу стоят фашистские охранники с повязками с нацистской символикой. Что мы должны сделать? Замазать эти кадры? Или картину Александра Дейнеки «Оборона Севастополя», где изображен танк с фашистским крестом», — привела пример парламентарий.

Она также напомнила, что не так давно в Манеже проходила выставка, посвященная Великой Отечественной войне.

«Какие прекрасные там картины! Полотна, которые несут в себе патриотический заряд. Да, там есть фашисты в их форме, но это же не значит, что мы должны оштрафовать организаторов этой выставки. Здесь речь идет о совсем другой смысловой нагрузке», — отметила Савченко.

По ее словам, это правильный и своевременный закон, который позволит откорректировать законодательство с точки зрения здравого смысла.